大陸歌唱綜藝節目《我們的歌》已邁入第二季。節目同樣分為A、B兩組，歌手陣容相當夢幻，鍾鎮濤、容祖兒、張碧晨、李玟、陳小春、鄧紫棋…等等，都是令人期待的超強卡司。

在最新一期的節目中，迎來了B組選手的PK賽，歷經車輪戰、團戰，最終常石磊、王源、陳小春、GAI一組獲得與A組PK的優先選擇權。各個搭檔組合也是奉獻了精彩的表演。

李玟和鄧紫棋搭檔，演唱她的經典歌曲《刀馬旦》。被喻為「李紫」組合的她們，前奏一出馬上陷入回憶殺，這段堪比演唱會的表演，把全場氣氛推到了高點，李玟舞蹈solo，引發全場尖叫，GEM鄧紫棋氣場全開，高音炸裂，尤其鄧紫棋還是身患感冒，能有如果完美的高音，果然沒讓人失望。兩人的合作，也把這首《刀馬旦》唱出另一個境界。

除了李玟和鄧紫棋的《刀馬旦》，陳小春與GAI爺周延合唱的《我沒那種命》、《友情歲月》更是經典中的經典，尤其是《友情歲月》，作為電影《古惑仔》的主題曲，這首更是KTV的必唱的歌！這兩段精彩的表演，更是一秒把人拉回八、九○年代。

(中時新聞網)