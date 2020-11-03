新北市瑞芳區台2線78.5公里處陰陽海往宜蘭方向，一台白色小轎車自撞橋墩翻覆。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

連日豪雨釀災！新北市瑞芳區台2線78.5公里往宜蘭方向，發生一起嚴重車禍，於晚上10點13分左右，有民眾在開車行經陰陽海處時，疑似大雨導致視線不佳、路面溼滑，車輛自撞橋墩，新北消防分隊在接獲通報後，出動6車17人到場救援，傷者目前已送往基隆長庚醫院。

據了解，小轎車駕駛為一名36歲簡姓男子，新北市消防人員獲報趕到現場後，發現其意識清醒，僅有胸悶胸痛，無明顯外傷，送基隆長庚救治，現場散落大量車體零件，令人觸目驚心，目前推估為大雨導致視線不良致災，警方實施酒測，簡男酒測值為0，但詳細肇事原因，由仍待調查釐清。

中央氣象局指出，輕度颱風「閃電」這幾天在太平洋海面上原地打轉，其外圍環流導致雨勢不斷，更造成基隆、東北角被連日的豪大雨籠罩，警方呼籲，路面溼滑，容易引發車禍事故，民眾出門務必減速慢行，並注意交通號誌及車速，以確保行車平安。

(中時 )