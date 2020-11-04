黃明志最新執導電影《你是豬》聚焦真實的校園暴力事件，隱含對種族政策的批判，一改以往搞笑嘲諷的風格，以嚴肅態度呈現他所關心的議題。黃明志表示曾有一部作品被禁演之後，沒有金主再敢投資他拍電影，終於到2年前有人願意投資他拍攝賀歲片。

不過他一直很想拍出《你是豬》的題材，特別拜託對方再多投資一點點，對方也可獲得2部作品的版權，果然讓《你是豬》以不到500萬的極低預算，在10天內快速完成拍攝，他回憶說：「那10天裡，錢少事多吃不好，工作人員壓力超大，我都會覺得我要拍這部電影，真有些像在自打巴掌，搞得自己很痛的感受。」

一向給人火暴印象的黃明志表示在拍攝期間反而自己很少生氣，只是會感到有點無奈，「因為我理解工作人員真的蠻辛苦的，在這種狀況下，我是扮演協調者的角色，到處溝通，還要講講笑話，逗逗大家開心，讓拍攝氣氛變好一點。」

他表示自己內心也很著急，但為了一圓夢想，還是要多多忍耐，「幸好真的完成了作品，也很開心台灣的朋友可以看到。」雖然拍攝過程辛苦也不順利，但他仍拍出這部電影直指政府操弄種族議題，才引發這場真實的悲劇，非常強而有力。

《你是豬》在金馬影展的2場放映，已經火速完售，讓黃明志很感謝台灣觀眾的支持，他也將出席映後活動，與粉絲近距離的接觸。此外，黃明志從11月13日起接連3天將舉辦全台從桃園、台中、嘉義、台南及高雄最後回到台北的6場見面會活動，除了電影放映，他也會親自到現場回答觀眾的提問，粉絲也有機會得到他的親筆簽名。該片20日正式上映。

(中時 )