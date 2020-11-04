日本女星上野樹里因在《交響情人夢》飾演「野田妹」一角大受歡迎，主演的最新電視劇續集《監察醫 朝顏第2季》本週開播。該劇講述上野樹里飾演的法醫萬木朝顏，通過遺體解開臨終最後資訊的真相，替往生者發聲，是溫暖人心的法醫推理故事。該劇拍攝時，特地到311地震重災區之一的岩手縣取景，向當年的收災戶和英勇的救護人員致敬。上野樹里也表示：「這部劇二月開拍，終於快要開播了！很期待讓各位看到最新的內容。」

上野樹里印象最深的則是，和飾演刑警父親的時任三郎有多場對手戲，「我們劇中是一對關係很好的父女，兩人工作又是同一個領域，這樣的關係很令人羨慕，但想了一想，我們兩個實際上的相處其實跟劇中一樣融洽，我們有互相追蹤彼此的推特，就算我發一些跟工作無關的內容，他也會幫我按讚。」

《監察醫 朝顏第2季》在拍攝時片場相當歡樂，在劇中飾演醫學部學生的志田未來就笑說：「劇中有許多面對大體時嚴肅的場面，我們都非常認真進行拍攝，但總是會有肚子咕嚕咕嚕叫出聲等有趣的插曲發生，讓大家能在心情較為輕鬆的氛圍下進行拍攝。」而這個「生理反應」的肇事者正是中尾明慶，他不好意思的說：「那是一個很棒的場面，但當大家都投入其中落淚時，我的肚子卻不受控制的叫了起來，喊卡之後趕緊跟大家道歉。」《監察醫 朝顏第2季》自11月3日起每週二在friDay影音全網首播。

(中時 )