改編自日本知名漫畫家紀伊Kanna同名作品，並廣受漫迷高度讚譽「清新浪漫神作」的電影版《海邊的異邦人》將在台上映，導演大橋明代與作者紀伊Kanna不僅是同事，私下更是好友，也因為彼此的信任，讓紀伊Kanna指名大橋明代擔綱導演，這也讓大橋笑說：「由我擔任這麼棒的作品導演真的好嗎？！一想到這個，我就開始胃痛了。」

不僅如此，紀伊Kanna也親自擔任電影版的監修與角色設計，為全片品質做出水準之上的最嚴格把關。由於紀伊也曾做過動畫師，對於將自己的漫畫給動畫化，有一定程度的把握，也讓作者本人笑說：「有時只要出一張嘴就行，還算挺輕鬆的。」

《海邊的異邦人》透過兩位少年香到爆的粉紅互動，交織出一段在沖繩海岸的動人物語。身兼動畫師、插畫家與漫畫家多重身份的原著作者紀伊Kanna，對於自己的人氣作品即將改編成電影，也頗具信心地表示：「因為以前曾在動畫工作室工作過，對於動畫的製作與辛苦程度有一定把握。所以對於動畫化，我心中已經有了一定程度的覺悟，也知道日後會變得更加忙碌。」

不過這回紀伊將動畫化的任務，交給好友大橋明代擔任導演，也讓紀伊安心地表示：「她是我在動畫公司工作時的同事，當時我就認為她做事非常仔細，更是懷抱真摯的態度去完成作品。如果能跟她合作，應該會很愉快，所以就拜託她了。事實上，她真的認真到讓我都有點過意不去，她能夠接受我的委託，真是太好了。」

對此，導演大橋明代也笑稱：「我個人非常喜歡紀伊老師表現主題的方式，並不是『非這樣不可』，而是『這樣也挺好』。這種溫和的感覺讓人感到很舒服。對於本作能火紅到動畫化這件事，身為紀伊老師的朋友，我一開始感到十分開心，然後就是大驚失色，想說：『讓我當導演真的沒問題嗎？！』一想到這裡，我就開始胃痛了。」

大橋並進一步表示：「我想把電影打造成一部原著粉絲看到，也會感到滿意的作品。為此，我也請紀伊老師擔任監修與角色設計，老師並深入參與全程製作。」也因為有原著作者的把關，讓本片的製作品質也維持在水準之上。

紀伊並對此表示：「角色設計方面，太過細緻的話，作畫會很辛苦，然而太過簡單的話，又會顯得粗糙，所以我很注意這當中的平衡。至於作畫方面，就直接透過修正來傳達細節與神韻。身為作者，有時只要出一張嘴就行，還算挺輕鬆的。」

由於《海邊的異邦人》是廣受漫迷讚譽的作品，紀伊Kanna也分享本片最大看點：「主角兩人是互補關係，身為作者，我希望大家能夠開心地觀賞兩人逐漸變化的關係。」導演大橋明代也補充：「本片描寫有點輕鬆的日常瑣事，但也不是只有開心的事情發生，這就是本作的魅力所在。兩位主角好好地吃飯，好好地工作，普通地過著每一天。看著那樣的他們，讓人感到非常憐愛。隨著故事發展，兩人的重擔也在逐漸釋放，這種感覺真是不錯。」《海邊的異邦人》即將在11月13日全台上映。

(中時 )