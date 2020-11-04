美國總統大選將在明天開始陸續投開票，但投票前的封關民調，卻頗讓人驚訝，據美國民調整合網站公布封關綜合民調，總統川普在搖擺州「北卡羅萊納州(North Carolina)」、「俄亥俄州( Ohio)」支持度已經出現逆轉，反超民主黨對手拜登，且在「愛荷華州(Iowa)」領先幅度進一步擴大。

美國民調趨勢網站「Real Clear Politics（RCP）」自大選開跑後，即滾動更新當天公布相關民調數據及相關平均數值，據投票前(2日)公佈最新結果顯示，在網站所列的12個搖擺州中，「拜登」與「川普」支持度的「RCP投票平均值」分別如下：

北卡羅萊納州 (North Carolina) ，47.6%：47.8%

佛羅里達州 (Florida )，47.9：47.0%

賓夕法尼亞州 (Pennsylvania)，48.7%：47.5%

威斯康辛州 (Wisconsin)，51.0%：44.3%

密西根州 (Michigan)，50.0%：45.8%

俄亥俄州 (Ohio)，46.0%：47.4%

明尼蘇達州(Minnesota)，48.0%：43.7%

愛荷華州 (Iowa)，45.6%：47.6%

亞利桑那州(Arizon)，47.9%：47.0%

內華達州 (Nevada)，47.5%：45.3%

德克薩斯州(Texas)，46.5%：47.7%

喬治亞州(Georgia)，47.2%：48.2%

美國民調趨勢網站「Real Clear Politics（RCP)）」預測美國大選選舉人團票。(圖/翻攝自RCP網站 )

至於最關鍵的選舉人團票數，在總共538選舉人票中，RCP則預估拜登保守估計能拿下216張選舉人票，川普則拿下125張選舉人票，「Toss Ups」(決勝遙擺州)則有197張。

對於川普在3個搖擺州逆轉甚至拉開差距，有台灣網友表示，「真狂，川普那張嘴就是強」、「2016的情景有可能重演」、「民調有些選民沒有覆蓋」、「拜登贏得州不少耶，川普真的危險」、「很好奇美國人對拜登怎麼看」。

(中時新聞網)