中廣董事長趙少康與前總統陳水扁的老朋友聊天，陳前總統被問到民進黨人物是不是都受他資助，他坦率的說「沒有拿過的出聲一下好不好」，立即引發綠營政壇波瀾。一篇為行政院長蘇貞昌辯論的報導稱「蘇貞昌在政壇比陳水扁早紅，是陳水扁的前輩」，然而看在資深媒體人范立達表示，這篇辯詞完全胡說八道，根本不懂台灣過去的政治發展史。

這篇新聞是引用行政院發言人丁怡銘的話，丁怡銘表示「蘇貞昌從政以來，完全沒有收過陳水扁的政治獻金，也沒拿陳水扁的錢選舉....」這樣的政治辯詞當然是政壇常態，信或是不信，也就由民眾決定。

然而報導的最後，卻狗尾續貂地加了一段「有知情人士透露，蘇貞昌在政壇比陳水扁早紅，可以說是陳水扁的前輩，很早就擔任縣長，跟陳水扁是平起平坐，蘇貞昌選舉時，不需要拿陳水扁的錢；蘇貞昌2010年選台北市長時，陳水扁已經入獄，更不可能拿他的錢選舉 。」

這段話使得前資深媒體人范立達實在很難不吐嘈，他直斥「根本就完全是胡說八道。 」

范立達在自己的臉書上寫道：

細數歷史，蘇貞昌和陳水扁都是在1979年擔任美麗島事件被告辯護律師後，才步入政壇。

1981年，蘇貞昌當選台灣省議員，同年，陳水扁當選台北市議員。若論聲量，誰勝誰負還很難說。至於中央社新聞稿說：「蘇貞昌在政壇比陳水扁早紅，可以說是陳水扁的前輩。」兩人同一年步入政壇，若要說蘇貞昌是陳水扁的前輩，這真不知是從何說起。

之後，陳水扁從1989年開始擔任立法委員，1994年當選台北市長，98年市長雖連任雖然失敗，但旋即在2000年當選總統，至2008年才卸任。

反觀蘇貞昌，1989年當選屏東縣長（陳水扁時任立法委員），四年後連任失敗，1994年跟陳定南搭擋選省長（蘇是副省長候選人），失敗，95年降格以求，當選立委，但當年阿扁已經是首都市長了。1997年，蘇貞昌當選台北縣長，一幹兩任，幹到陳水扁都在當總統了，他還在幹縣長。阿扁第二任總統任期內，任命蘇貞昌當總統府祕書長、2006年任命他當行政院長，蘇貞昌至此才有到中央執政的經驗。

2008年，蘇貞昌跟謝長廷搭擋參選總統（蘇同樣又是當副手），結果落選，2010年，陳水扁都幹完總統兩年後，蘇貞昌才去選阿扁於1994年就幹過的台北市長（副總統參選人去選台北市長，算是降格以求嗎？），而且還是落選。

連他當行政長時的副手蔡英文後來都選上總統了，蘇貞昌還在政壇浮浮沉沉。若不是蔡英文不計前嫌，任命蘇貞昌回鍋再任行政院長，蘇的政治舞台怕是早就要落幕了。

這樣不堪的政治經歷，中央社記者敢說：「蘇貞昌在政壇比陳水扁早紅，可以說是陳水扁的前輩，...跟陳水扁是平起平坐...」？真是笑死我了！

坦白說，這麼多年來，在陳水扁的面前，蘇貞昌只有立正站好的份；甚至，到現在，在小英面前，蘇貞昌還是只能立正站好。

平起平坐？未免太往自己臉上貼金了吧？

范立達過去是聯合報系的資深記者，之後主持過多個電視新聞節目與廣播評論，對於台灣政治發展一直有著獨道的見解。目前是曾經代理愛奇藝影視平台-歐銻銻娛樂有限公司的主管。

(中時新聞網)