每到周末假日，在水泥森林被壓榨的都市人，都會離開大城市到真正的山林裡紓解平日累積的壓力。但來到橫跨高屏山區的茂林國家風景區境內，不只有真正的山林可以看，今年還特別推出「高屏山麓步道漫遊趣」主題企劃，精選境內絕美的山林步道搭配地方限定的創新遊程，就讓達人帶你一起走跳山城漫遊去吧！

NO.1高雄市桃源區

桃源區的私房景點，隱藏在平均海拔1,200公尺高山上雲霧繚繞的寶山部落，這裡擁有日治時期留下的原生山茶樹，由於長年生長在霧氣中，醞釀出茶品中的極品，近年來更走向友善耕作，發展有機茶園。

達人推薦的創新遊程，是全臺獨創結合布農板曆的季節茶席，讓你在品嚐高山茶席的同時也能體驗到部落傳統文化的手作樂趣。

推薦步道： 38甲櫻花公園步道、頭前山步道、馬里山步道

NO.2高雄市茂林區

茂林區最著名的紫斑蝶，在每年11月至3月總能吸引許多遊客前來。但除此之外，達人還要帶你吃起來！玩起來！

茂林區的創新遊程是串聯環境教育和烘焙學堂，讓遊客在體驗中，認識部落特有食材(如：紅藜、刺蔥)。還能在依山傍水的環境中野炊、露營、體驗部落工藝。

推薦步道：姿沙里沙里步道、羅木斯溪步道、龍頭山步道

NO.3高雄市六龜區

來到六龜除了泡湯之外，達人這次要帶你走入寶來社區。這裡有新興的見學式旅遊體驗，提供日作植物染、農事體驗、窯烤料理等的創新遊程，帶遊客深入了解在的產業、人文和自然環境。

推薦步道：寶來浦來溪頭社戰道、美輪山步道

NO.4屏東縣三地門鄉

三地門鄉有兩個絕對不能錯過的私房景點：戶外美術館和童玩王國！

安坡部落的童玩王國是一座打造成童玩取材與大自然的體驗空間，教你如何取之自然、用於生活，透過自然環境製作專屬自己的童玩。

順著縣道185往下走，從看到醒目的蝴蝶入口意象開始，就進入了全臺唯一的魯凱神話藝術村－青葉部落，棋盤式的街道彩繪了一幅幅美麗的畫作。達人也推薦部落的手作體驗、野炊料理和露營觀星的遊程喔！

推薦步道：三地門森林公園步道、大津瀑布步道

NO.5屏東縣霧臺鄉

（交通部觀光局茂林國家風景區管理處提供）

想要遠離塵囂的都市旅人，一定要來臺灣本島人口最少的鄉－霧臺鄉。這裡的居民以魯凱族為主，與生俱來的藝術天賦充分表現在居住環境中。

達人推薦的創新遊程是神山部落的「廚藝學校」。以農事採集與料理食材為主，帶你到部落秘境農地採收食材，讓你邊做邊吃，好玩又好吃。

推薦步道：神山瀑布步道、霧台山登山步道

NO.6屏東縣瑪家鄉

遠離塵囂的另一個選擇，是到前不見古人，後不見來者的舊筏灣部落。這裡蘊藏了深厚排灣族文化底蘊的發源地，來到這裡眺望遠方的大武山，走進石板屋，就像穿越時空一樣，能感受到大自然的原始能量。

以舊筏灣部落為主的創新遊程，能帶大家深度走訪石板屋群瞭解族人建築智慧，還能體驗排灣族的頭飾文化意涵。

推薦步道：涼山瀑布步道、笠頂山登山步道

（交通部觀光局茂林國家風景區管理處提供）

茂林國家風景區，是南臺灣的觀光旅遊勝地，在享受大自然豐沛的療育能量時，如何走入在地文化的見學體驗，跟著達人的腳步就對了！

(中時 )