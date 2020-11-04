公開11月十二星座運勢最好的日子，快來看看自己星座的幸運日，千萬不要錯過喔！

▍牡羊座超級大旺日：11月19日

19日：工作上有機會獲得主導權，辦事特別順心。

▍金牛座超級大旺日：11月4日、8日、10日、17日、21日、24日、29日

4日：感情進展順利，會有異性主動邀約。

8日：心情暢快，感情中出現爭執也可以圓滿收場。

10日：靈感豐富、點子多多，可憑藉創意獲得成就感。

17日：氣勢如虹，自身才藝得到淋漓盡致的發揮。

21日：正財運大於偏財運，是一分耕耘三分收穫的一天。

24日：賺錢輕鬆，還有機會得到金錢援助或收到禮物。

29日：有在競爭中得財的機會。

▍雙子座超級大旺日：11月11日、14日、17日、26日、27日

11日：恩怨化解日，先前的不愉快可以在今天好好溝通化解。

14日：在辛苦構思後會有不錯的收穫。

17日：積極參與團隊活動，在熱鬧的環境中互動有助於提升愛情運。

26日：愛情運勢強盛，遇到心儀對象的機率高，且易燃起戀情。

27日：各方面運勢都不錯。

▍巨蟹座超級大旺日：11月4日、9日、16日、21日、23日、24日、29日

4日：異性緣大好，桃花朵朵開。

9日：感情機緣一級棒。

16日：與戀人相處和諧，對未來充滿信心，會產生共築愛巢的想法。

21日：運勢出現小高潮，各方面都易水到渠成。

23日：工作配合度強，運作上得心應手。

24日：財運順利，適宜增資擴充。

29日：外來助力很強，對外接觸時會有喜訊。

▍獅子座超級大旺日：11月8日、10日、21日、30日

8日：異性緣超好，有機會認識背景性格差異大的人。

10日：與客戶溝通順暢，有望談成一筆大生意。

21日：頭腦靈活，創意頻發。

30日：事業運、財運皆佳。

▍處女座超級大旺日：11月13日、20日、26日、29日

13日：心情很好，工作順利。

20日：能積極投入工作，獲得成就感。

26日：各方面都比較順利，易得貴人扶持。

29日：好運降臨，異性緣超旺。

▍天秤座超級大旺日：11月7日、8日、16日、20日、21日、22日、27日、29日

7日：狀態良好，能自如地應對各種事情。

8日：理財恰當，收入明顯高於支出。

16日：財運旺、資金足，著手投資會有不錯的收入。

20日：事業運不錯，各項工作都能出色地完成。

21日：財運態勢佳，有可觀的進賬。

22日：心想事成，財運大好。

27日：工作實力彰顯，得到上司、同時認可。

29日：身心舒暢，人脈得到拓展。

▍天蠍座超級大旺日：11月4日、5日、12日、13日、14日、21日、28日、29日

4日：諸事順利。

5日：愛情運突破最高點，與戀人相互信任，不被旁人所干擾。

12日：總體運勢旺盛，各方面都相當順利。

13日：事業運頗優，有三分付出七分回報的好運。

14日：運勢較強的一天，易被異性關注，工作上收穫也頗佳。

21日：戀愛中的感情增進，單身者易邂逅理想情人。

28日：諸事順意的一天。

29日：運勢不錯，心情開朗，易逢知己。

▍射手座超級大旺日：11月6日、8日、9日、11日、21日、23日、26日、28日

6日：工作順利的一天，小難題無法對你造成困擾。

8日：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

9日：與伴侶和睦相處，關係融洽。

11日：桃花運強，易吸引異性目光。

21日：有否極泰來的好運。

23日：靈感不斷，創意十足的一天。

26日：頭腦清晰，善抓重點，工作效率高。

28日：充滿激情的一天。

▍摩羯座超級大旺日：11月16日、17日、28日

16日：充滿自信地一天，工作上得心應手。

17日：財運紅火，賺錢渠道拓展。

28日：財運大好，中獎、分紅機率高於常人。

▍水瓶座超級大旺日：11月14日、18日、29日、30日

14日：心境良好、幹勁十足的一天。

18日：財運水漲船高，投資收穫頗豐。

29日：財富回收期，過往的投資獲得回報。

30日：事業運旺盛，充滿收穫。

▍雙魚座超級大旺日：11月5日、25日、28日

5日：諸事順心的一天。

25日：總體運勢旺盛的一天，各方面運勢走向都很好。

28日：愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)