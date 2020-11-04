女明星為了呈現完美的一面，都會精心打扮後再亮相，很少會讓外界看到素顏，正因為如此，女藝人卸妝的模樣總令人好奇。哈林的外甥女愷愷近日上節目爆料某啦啦隊女星化妝前後差異大，引起網友臆測，留言處掀起熱議。

愷愷日前錄《小明星大跟班》，透露某次表演前一天彩排，與舞蹈老師共同到現場，碰巧遇到一位啦啦隊女藝人，「她化妝的時候是20幾歲，可是她素顏的時候，那個蠟黃跟她的黑眼圈啊，完全有體現她的年齡」。

隔天進棚正式演出，愷愷再度碰到該名女星，本來想藉此機會讓舞蹈老師和對方認識，沒想到老師看到嚇一跳，「她完全覺得不是同一個人」愷愷解釋這位女藝人完妝像20初頭的美少女，「可是她素顏沒有瀏海的時候，你真的會完全知道她是幾歲的人。」

節目播出後，許多網友開始好奇愷愷口中說的是誰，在留言區蓋出層層高樓，「啦啦隊那個是巫嗎？」、「我也覺得，而且她年紀大」、「應該就是，她有好幾次上節目濃妝都蓋不住黑眼圈了」，但也有網友猜測是林莎等人。

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(中時新聞網)