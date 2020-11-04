【回憶殺】本土劇女星岳虹出道近30年，演過許多大大小小的角色，從三級片到本土劇都能見到其身影，而她的奮鬥故事相當激勵，從小家境貧困，國小就得分擔家計，進入演藝圈後把精力放在拍戲，成功脫貧購入上千萬獨棟。

岳虹的雙親很早便離異，她跟著爸爸一同生活，為了多掙錢，邊念小學邊做苦工，練就懂事早熟的個性；或許窮怕了，19歲那年岳虹僅帶著200塊離家打拚，因緣際會出道拍電影，首部處女作是1991年《一九九二風塵女》，憑著美貌和好身材備受矚目，戲約不斷接踵而來，跨足電影與戲劇，像是老三台的《春秋茶室》、《春風》、《台灣靈異事件》等，連三級片都大膽嘗試，岳虹25歲全裸拍攝《罌粟》（又名：山中往事），展現年輕的火辣曲線。

岳虹嘗試過各式戲路，現在主要拍攝八點檔。（圖／中時資料照）

不過，岳虹並未被定型為豔星，她後來把演藝重心轉往八點檔，曾在長青劇《親戚不計較》飾演粗皮雄的女兒「招弟」，精湛演出令人印象深刻，與《意難忘》雙雙成為她的戲劇代表作，後續也有眾多本土劇演出，像是《飛龍在天》、《夜市人生》、《世間情》、《甘味人生》、《天之蕉子》等，而她的觸角也有延伸到對岸，演過陸劇《又見阿郎》、《天涯赤子心》。

辛苦多年拍戲，終於賺進不小的財富，岳虹從原本身上僅有200元的年輕女子，慢慢蛻變成經濟獨立的女強人，她砸下千萬買6層樓的透天厝，又花百萬裝潢，本想接父親一同養老，爸爸卻病倒無法享福，岳虹深刻體會到孝順不能等，留下心中的遺憾。

現年51歲的她，鮮少傳出緋聞，沒有結過婚，但是她在事業上飛黃騰達，出道多年人氣始終不墜，外型也保養得宜，渾身散發美魔女魅力。

(中時新聞網)