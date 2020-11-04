三峽北部重要旅遊景點，除了老街和清水祖師廟外，還有什麼呢？實地走訪時意外發現竟有間設計別緻且舒適寬敞的運彩行，在傳統街道上格外突出，這原來是出自奧運射箭國手的陳宥辰的創意設計，再加上店長林育依貼心考量下，專為運彩迷打造的舒適氛圍。

1104_射箭國手轉型成功 運彩行創意設計成三峽熱點

【國手當老闆 室內設計新穎成三峽新據點】

曾是2012年奧運中華台北射箭選手，陳宥辰在退役前就一直再想要如何延續自己的體育專業？才能繼續從事體育相關事業，最後他選決定經營運彩行，延續體育事業，也可幫助國家體育發展。因為他對各項賽事都有研究，在和運彩迷對談時，都能給最專業貼切的資訊與建議，在各大賽事期間，這裡也成為球迷們的聚集地。

有別一般店面的設計，他和店長構思如何將環境打造更舒適，挑高的空間、獨立的電腦使用區、坐起來寬敞舒適的大沙發，再配上視覺效果俱佳大電視，最重要的，還能提供專業運動員的建議，不意外的成為三峽的新據點。

店長深入在地了解顧客需求，培養出一群忠實顧客。(圖/ 中時新聞網攝)

【貼心店長送宵夜 留人更留心】

採訪過程中不斷看到有顧客上門，訪問店長後發現客人黏著度高的秘密，就是對待顧客家人一樣！同時在各大運動賽事舉辦時，提供小點心是必備的行程，店長更透露，有時下班時間一到，整間店充滿顧客笑聲，談笑外大家認真研究相關規則與賽事項目，讓消費者在挹注過程也能推廣體育！

(中時新聞網)