美國總統大選受到全球媒體關注，民主黨總統候選人拜登在選前全國民調中，一路都領先現任總統川普，究竟川普能否逆轉，成為一大焦點。而資深媒體人黃創夏3日晚間在臉書寫下，他認為有兩個身分的人，在美國大選前後「發大財」。

黃創夏3日晚間在臉書寫下，「美國總統大選『發大財』的是...」，他也說出答案則有兩個，分別是選前的槍枝彈藥軍火商，和選後的選舉官司衆律師。

這篇貼文曝光後，也引起網友們討論，有人留言寫下，「難怪醫生不受尊重，因為沒機會發大財」、「創夏兄忘了發大財的還有選前賭盤押對寶的啦」、「先知」，還有人認為「不管誰當選，美國社會的震盪，不會很快平息」。

至於，美國大選結果何時出爐，外界普遍認為將無法在當天得知最終結果，因為今年透過「通訊投票」的選民比往年多出許多，包括通訊投票在內等提前投票的選民至今已超過9400萬人，且傳統上通訊投票需要花費更多時間來驗票，加上賓州、威斯康辛州等關鍵州並不允許選務機構提前進行驗票程序，因此難以保證大選當日就能得知誰勝選。

(中時新聞網)