儘管泰國反政府民主抗議運動持續蔓延，泰國政府3日卻祭出封鎖約190個情色網站，包含「Pornhub」等成人網站「躺著也中槍」。孰料，泰政府此舉反撩起「宅男的逆襲」，大批高喊「不看片毋寧死」的民眾痛批言論自由遭到限制，網路社群各種「搶救文」出爐。一時間「#情慾力量」(#Horny Power)、「#搶救Pornhub」(#save Pornhub)頓時成為熱門標籤。

泰國數位經濟與社會部長普提蓬(Puttipong Punnakanta)宣布，已封鎖包含Pornhub與其他190個情色網頁。普提蓬強調，此舉是為限制青少年沉迷色情網站與打擊賭博；更何況依據泰國《電腦犯罪法》，包含色情與賭博內容的網頁無疑是違法的。

不過，稍早有「小道消息」指出，由於反政府示威者曾在Pornhub刊登廣告，引來政府「挾怨報復」並封鎖網站。也有網路用戶懷疑，玷污泰國道德風氣恐怕還只是其次，真正原因是Pornhub刊登王室不雅照，有損皇室形象。

對此，泰國總理帕拉育堅稱，是因為不少家長向政府投訴小孩「整天尻尻」，因而下令禁止。

儘管一再自清，但在民眾心中已黑到底的泰國政府卻遭質疑過度介入審查制度、防礙言論自由。

不少「鄉民」在社群網站上以「#搶救Pornhub」進行串聯，動員「怒吼的宅男」前往數位經濟與社會部前抗議。另有抗議團體「匿名黨」發佈聲明，高呼「搶回Pornhub，人民有權選擇」。

由於泰國學生與青年近日積極抗議，除要求總理帕拉育下台外，更要求王室改革、縮減泰王權力。如今泰國政府祭出情色禁令，不但引發泰國是「數位獨裁國家」的譴責外，1名推特用戶普納瓦(Jirawaat Punnawat)更詼諧地嘲諷，「原本不討厭政府的宅宅，現在恐因無法看片而結下不共戴天之仇」。

(中時新聞網)