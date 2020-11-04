網友在PTT上討論新冠疫苗代理破局一事。(翻攝自PTT)

台灣東洋藥品3日傍晚臨時宣布，BNT與政府難有一致性共識，未能如期代理新冠疫苗，加上之前衛福部長陳時中表示不會編列公費購買大陸疫苗，可能導致台灣沒有疫苗可用。對此，有網友批評，「陳時中害慘國人，還要唱卡拉OK嗎？」

台灣東洋藥品指出，取得德國BNT新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，台灣東洋只好忍痛宣布，「無法如期代理該疫苗進口。」

日前衛福部長陳時中宣布已與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，但特別強調在COVAX平台上，不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗，但在東洋藥品取得代理權後，卻陸續遭爆料其代理的疫苗是德國和大陸共同研製，以及是陸資企業等等。

此事也在PTT上引起網友熱議，有網友表示，「陳時中害慘國人，還要唱卡拉OK嗎」、「陳時中跟又再騙了，不是說一定可以嗎」、「民進黨又在惡搞了，當初跟時中大吹特吹，真的好噁」、「時中部長真的跌落神壇，從醫材的決策到美豬，真的蠻讓人失望的」。

還有網友表示，「當時就認為不要說得太早了」、「因為不用中國大陸疫苗啊，這能想像」、「之前綠共才大內宣說這家不是陸資，現在又要怪中國大陸？」、「不是說這間德國BNT公司有陸資嗎？嘻嘻」、「當初指揮中心說不是大陸廠哦」。

(中時新聞網)