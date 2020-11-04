AA制話題始終造成兩派人馬吵得喋喋不休，一位男網友日前約女大生逛夜市，卻批女方「狂吃600不AA」引起熱議。不放棄的他再度約女大生出來吃飯，並有技巧地在對話中試探能不能AA制，不料在傳了一張「開車照」後秒被女方封鎖。網卻怒批原PO：根本是故意的！

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，日前透過交友軟體成公約到女大生出來，本來想去看夜景，對方卻臨時起意逛夜市，狂吃600元後就告知要搭捷運回家，讓原PO怒批「怎麼不AA！」沒想到近日原PO又再度約到這位女大生，並特意表明「手頭緊，一人一半可？」來試探女方反應，隨後又附上自己開車的照片，說「今天我開車」，還無意間秀出保時捷的汽車握把。沒想到卻直接遭女方封鎖。

近日原PO又再度約到這位女大生，更特意表明「手頭緊，一人一半可？」來試探女方反應，結局卻換來被封鎖下場。(摘自爆廢1公社)

原PO貼出對話表示，其實和女大生逛完夜市之後一直還有聯絡，但沒什麼話題，想說這次不要騎車，改成開車去給個驚喜，沒想到卻被封鎖。原PO無奈說「只是開玩笑的，搞這齣，我人都到了。真的很不爽，又沒局了。」

貼文一出，一位女網友就表示「 即早放生…要我就回，我出沒差！都是朋友，請對方真的沒怎樣，完完全全都想要男生出錢的女生說實在的我不懂...」。其他人也笑稱「我覺得不錯，直接了當！不是有人說，要AA一開始就要說了嗎？」、「憑實力單身」。

不過也有網友批原PO太過故意，表示「都手頭緊了，就別出門了，省點飯錢」、「用保時捷方向盤我也是醉了！手頭緊講的出來真漏氣」、「不熟跟你出去，為什麼一定要坐你那台危險的車，孤男寡女誰知道你想要幹嘛機車比較安全啊」。

更有網友指出，不只是傳照片問題，從原PO「回好快」開始就夠白目了，平心而論，原PO說「手頭緊」的時候，女方回答也不怎麼樣。但推測對方應該也不知道原PO到底是在開玩笑，還是想耍她。總之能確定的是，女方對原PO沒什麼興趣，「所以少這個朋友也無所謂」。

(中時新聞網)