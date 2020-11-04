奧地利首都維也納昨天發生濫射槍擊，造成4人死亡。警方今天表示，他們已查出涉案槍手身分。槍手是極端組織伊斯蘭國（IS）支持者，曾因恐怖分子罪名遭到判刑。

奧地利當局指出，這名涉案凶手名叫費伊祖萊（Kujtim Fejzulai），現年20歲的他是伊斯蘭國支持者，擁有奧地利及北馬其頓雙重國籍。費伊祖萊已遭警方擊斃。

內政部長內哈默（Karl Nehammer）告訴奧地利新聞通訊社（APA），費伊祖萊曾試圖前往敘利亞加入伊斯蘭國，去年4月因為恐怖罪名遭到定罪，被判處22個月徒刑，於同年12月提前獲釋。

內哈默指稱，費伊祖萊在攻擊前曾在Instagram張貼照片，顯示他自己與據信是他使用的兩件武器。目前未有組織或個人宣稱犯案。

費伊祖萊犯案時穿著假自殺炸彈背心。警方表示，不排除有其他槍手仍逍遙法外的可能性。

內哈默今天在記者會上表示，奧地利警方已逮捕14名與主嫌費伊祖萊有關連的人士。警方在調查時突襲搜索18處住宅。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在電視轉播的演說中，誓言要「追捕這些行凶者以及他們的幕後主使者。」

他指出，一名年長男性和女性、一名年輕路人及一名女服務生遭到冷血殺害，22名傷者中部分人性命垂危。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1091103

(中央社)