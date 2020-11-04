台灣東洋藥品日前才風光開記者會，宣告取得代理德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的好消息，但3日傍晚卻臨時宣布，BNT與政府難有一致性共識，未能如期代理新冠疫苗。對此，資深媒體人羅友志直言，有政府真擔心，並狂酸，「昨眠山盟海誓，透早金架歹勢」。

台灣東洋藥品指出，取得德國BNT新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，台灣東洋只好忍痛宣布，「無法如期代理該疫苗進口。」

對於新冠疫苗代理協商破局，羅友志3日晚間在臉書上表示，美國大選、台南國恥案…聲中，暗暗發生這則消息，「昨眠山盟海誓，透早金架歹勢」，大陸疫苗不要、美國沒通過試驗，現在唯一一支拿不到授權，「東洋股價，那個誰啊，有賺了嗎？」他還感嘆，「有政府真擔心」。

網友們也留言回應，「口罩要排，疫苗要搶，超前部署，超前不足，唱歌擺爛，荒唐本業，吊兒郎當，正事不辦」、「啊…之前不是已經付訂金了」、「看到這些新聞我也就安心了，當初我都想不透誰會支持民進黨？現在我終於看明白了！」；以核養綠公投發起人黃士修也留言表示，「木栓你陰我」。

(中時新聞網)