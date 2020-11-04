台中市沙鹿1日凌晨發生黑衣男擅自開民宅窗戶偷窺事件，楊姓屋主的女兒嚇得po文要附近民眾多注意變態出沒。清水警分局3日傳喚聶嫌到案，沒想到竟是屋主的外甥，因摸黑要找舅舅聊天，但又怕驚動前門看家的小狗，於是從屋後徒手開窗查看是否有人沒睡，沒想到卻被當成是賊及偷窺狂，警方忙了老半天，原來是一場烏龍事件，真的令人哭笑不得。

清水警分局指出，30歲的聶姓男子1日凌晨4時許，身穿黑色連身帽大衣、白短褲及夾腳拖，騎車到附近舅舅家要找他聊天，由於前門有小狗在看家，他怕驚動狗吠而改繞到後門，並開窗查看有沒有人還沒睡。

楊姓屋主的女兒當時正在客廳打電腦，聽到屋後有聲響，趕緊叫醒爸爸一起出去查看，摸黑看到一名黑衣男鬼鬼祟祟，父女倆還對他咆哮，聶男趕緊拔腿就跑。楊女調閱家中監視器發現黑衣男開窗行徑，嚇得上網po文要附近住戶小心賊及偷窺狂，媒體也隨即進行報導。

警方調閱沿途監視器，鎖定鄰近的聶姓男子，3日將他傳喚到案說明，真相終於大白，黑衣男竟是楊姓屋主的外甥。楊姓屋主表示，外甥確實常常在凌晨1、2點來找他聊天；而聶男在看到自己成為新聞主角後，跑到舅舅家「自首」說「那個人就是我」。

對於該案差點演變成偷窺及行竊事件，也令警方哭笑不得，直呼超離譜，真是一場烏龍事件。

(中時 )