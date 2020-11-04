資深媒體人趙少康近期南下訪友，順道赴台南探望前總統陳水扁，會談中阿扁回應趙少康諸多辛辣提問，包括女兒陳幸妤曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」及爆料行政院長蘇貞昌過去在他任內擔任閣揆，曾表態蔡英文「歹逗陣」等內幕。對此，港媒也分析兩人會面原因。

據《觀點》2日釋出完整訪談影片。趙少康問阿扁，您女兒陳幸妤曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？是否民進黨每個人真的都拿過？」，阿扁笑回：「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？這是很現實的問題」。蘇貞昌則回應，「他沒拿過」。

此外，阿扁也在會談中透露，蘇貞昌過去在他任內任閣揆時，蘇貞昌曾2度建議，是否能把蔡英文換掉，原因是「歹逗陣」，但陳水扁沒有答應，也沒有細問。

而蔡英文總統對此3日晚間在臉書PO文回擊，「擔任總統這個職務，我其實沒想過我好不好『鬥陣』這件事，因為我知道如果我要推動改革，一定不是很討喜的人」、「面對前朝政府說要改革，卻解決不了的問題，若有人要我放著不解決，那我的確『歹鬥陣』，我一定要解決」。

對於陳、趙1994年台北市長選舉，趙少康敗選後就此退出政壇，此次會面「世紀大和解」。港媒《中評社》3日分析撰文分析，「扁短短幾句話，就倒打了民進黨內好幾人，這次找藍營人物談和解，其實也凸顯出民進黨的人對扁『保持距離』，尤其現在綠營政府內，有權力的人誰願意跟扁這麼靠近？找藍營的人進行會面，談的內容又是綠營內幕，藍營也會願意配合，這其實也是扁所說的『政治手段』」。

蔡英文總統3日於臉書回應，前總統陳水扁爆料她「歹逗陣」。(圖/蔡英文總統 臉書)

(中時新聞網)