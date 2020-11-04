美國白宮貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)投書「Defense News」，指控由於中共「掠奪性」的造船補助政策，導致美國造船產業已損失7.5萬個工作機會，衰頹幅度高達40%。美國有必要檢討現有做法並祭出新戰略，才能帶來造船工業的復興並維持海上強權地位。

納瓦洛認為，在建國200多年後，美國的海軍與造船工業已因對手的侵蝕而露出疲態。美國造船工業需要新戰略帶來全面檢討與新行動，方能生產足夠的船艦並維持海上霸權的地位。

雖然美國總統川普就任第1年便公布《力量帶來和平》(Peace through Strength)政策，隨後簽署《2018年國防授權法案》，矢言打造355大艦隊；但龐大的雄心卻凸顯美國造船實力的衰頹。雪上加霜的是，現有船隻年久失修又更披露美國造船工業的衰疲。

納瓦洛解釋，全美現僅有7個造船場能夠興建大型或吃水深的海軍軍艦。此外，不論是維吉尼亞級潛艦還是獨立級近岸作戰艦，每種軍艦都只在特定船廠建造，意味著每座造船廠都只負責興建特定艦艇。

專業化的特性讓特定船廠的勞力訓練與基礎建設投資，能夠效益最佳化；但面臨政府標案與私人市場契約數量下滑時，專精化的船廠也會異常脆弱。反面來看，大陸不但趁機快速壯大海軍實力，現在更積極在南海、造船等領域上展現驚人地侵略性。

中共政府的重商主義、掠奪性與結合每年大量的補助政策，使得大陸船廠成為美國最大的外來競爭對手。在大陸的排擠下，美國造船業已失去7.5萬個工作機會，衰退幅度超過40%。若考量到每個造船工作機會，都會間接產生3個就業機會，大陸等同竊取30萬個高收入的工作機會，與密蘇里州聖路易的人口相當。

大陸深深了解造船對戰略與經濟的重要性。因此，自2010到2018年，大陸的航運與造船補貼逾1300億美元。全球有3分之1的船艦是由大陸生產，而大陸商業船隊的總噸位數也達到全球第2位。

他引述羅斯福的名言，擁有強大的海軍不意味著挑釁，而是和平的保證。恢復造船業能促進美國經濟再次繁榮，為國家安全儲備力量，讓美海軍能持續揚帆於各地。

隨著船廠力量的恢復，將刺激全美商業造船，提升造船業效率與競爭優勢，最終帶來總體生產成本的降低，這就是美國政策的目標。這意味著緬因州、密西根州、賓州、威斯康辛州、佛州與墨西哥灣沿岸，將出現數千個工作機會。同樣地，格陵蘭、白令海峽、南海、曼德海峽、麻六甲海峽與荷莫茲海峽，都享有安全的水域。

他警告著，雖然美國仍擁有世界上最強大的海軍艦隊；但共軍目前已有350艘軍艦，且不斷擴張中。到2030年，解放軍海軍的規模恐達到450艘。隨著中共將南海軍事化，加上俄國對北極的經營，最終美國海軍恐無法將順利進入這些水域。很遺憾地，世界海上航線不僅是商業與國防的要道，更影響美國經濟與國家安全，而這一切的基礎就在美國造船工業。

(中時新聞網)