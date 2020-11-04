前高雄市長韓國瑜卸任市長職務後，高雄的產業經濟卻悄悄出現變化，5大在地商圈理事長3日齊聚市議會，大吐苦水表示，商圈經濟變很差，不滿表示，某些綠營議員為反對而反對，甚至有幾位商圈理事長表態「懷念韓國瑜團隊帶來的媒體曝光、人潮」。

據《中評社》3日報導，國民黨高雄市議員陳若翠當天在市議會召開「商圈活化公聽會」，多位商圈理事長大吐苦水。「鹽埕區崛江商圈」理事長許光燦表示，「高雄經濟在疫情爆發前已經很慘，但疫情過後更慘」。當初韓國瑜任內位活絡觀光經濟，在崛江找來15位命理老師，要辦算命一條街，卻被綠營議員講得很難聽，甚至歧視，那些議員只是為反對而反對。

「六合夜市自治管委會」理事長莊其章表示，新冠疫情自2019年底爆發，也快一年了，商圈經濟一直無法復甦，希望現在市府可以學習過去韓國瑜市長的創意，推動消費券等活動，帶動觀光。不然攤商們都過得很辛苦。夜市總幹事詹金翰表示，目前六合夜市生意最好時僅全盛時期的五成五，剩下四成靠國外觀光客，60年來從未見過如此狀況。

「中央公園商圈」常務理林濬鴻坦言，當初韓市長每個月第三周都會在中央公園商圈舉辦原民市集活動，雖然因隔壁新崛江商圈磁吸效應影響，使人潮有限，但至少人潮還是有成長。他建議市府，「活動不是有辦就好，應該要辦出效果」。

「蓮池潭商圈」理事長劉紀宗也說，希望市府能把蓮池潭商圈規劃成夜間商圈，在池邊搭建舞台，招一些廠商進駐，至少能留住一些觀光客。

雖然有年輕人聚集、創業，但狀況也每況愈下的「新崛江商圈」理事長楊翔茗也感嘆，商圈周邊沒停車場，他30年來一路看商圈由盛轉衰，現在人潮只剩下一半，夾娃娃機店越來越多，商圈變這樣他真的很難過，希望市府能協助解決停車場問題。

對於多個商圈經濟陷入低潮，高雄市經發局局長廖泰翔日前指出，近來受疫情影響，導致以國際旅客為導向的觀光夜市生意銳減。已在11月推出「傳統市集嘉年華」促銷活動，促進夜市、市集消費，特別趁歡慶高雄改名百年規劃一系列行銷活動，在4日起登場的「傳統市集嘉年華」，民眾只要至參與活動的傳統市場或夜市消費滿百即可獲得摸彩券乙張，不僅在11月28日額外加碼在六合夜市舉辦「夜市辦桌」免費試吃促銷活動。更將於12月5日在凱旋青年夜市現場抽出大獎，憑存根聯還能集點換好禮並享有活動現場商品買一送一優惠。

而市長陳其邁也在10月24日親自走訪六合夜市，關心攤商生計，他表示，身為市長推廣在地美食與觀光責無旁貸，如何利用電商平台拓展商機，一定會跟大家一起努力，也會加碼活動活絡商圈，讓觀光客及在地民眾再到六合夜市消費，並透過轉型，目標吸引40歲以下的年輕族群。

除此之外，高雄經發局為了強化機關間橫向聯繫，齊心打造「投資高雄隊」，特別邀集「投資台灣事務所」、以及高雄各大工業區、產業園區、科學園區、加工出口區、自貿港區和國營招商公司等21個單位，宣布成立「招商資源平台」，串起大高雄投資溝通網絡，希望提升行政效率、加速投資企業落地。

(中時新聞網)