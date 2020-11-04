小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】談不攏 明春施打新冠疫苗落空

台灣明年第一季最可能先取得的新冠肺炎疫苗宣告破局！台灣東洋原預定明年最高可取得3千萬劑德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗，供台灣民眾施打，但昨晚東洋發布新聞稿指出，與衛生福利部疾管署始終沒有共識，未能如期取得代理進口。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，東洋一直未能提供正式BNT授權文件及合約草案，才讓疾管署談不下去。

【2】維也納槍擊案釀4死 共犯仍在逃

奧地利首都維也納發生槍擊案，警方稱手持步槍的槍手在維也納市中心六個不同地點開火，導致包括一名年約20歲的嫌犯至少4人死亡，25人在維也納各醫院接受治療，其中7人傷勢嚴重。據知至少有一位攻擊者仍在逃，奧地利總理庫爾茨表示這是一起「令人厭惡的恐怖襲擊」。奧地利內政部長在案發後警告民眾遠離市中心，加強邊境檢查，昨天學校也停課。警方表示，恐怖攻擊是回教恐怖分子所為。

【3】阿富汗恐攻 伊斯蘭國宣稱犯案

阿富汗喀布爾大學當地時間2日遭3名武裝分子攻擊，他們闖入校園後開槍掃射，造成至少35人死亡，大多數為學生，另有50人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。阿富汗總統府3日宣布當天為全國哀悼日，哀悼恐攻事件中的遇難者。

【4】華為55歲副總裁凱利 深圳猝死

大陸電信巨頭華為公司的愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）上周末在深圳猝死，享年55歲，死因尚未明朗。中美科技戰爆發後，凱利近年代表華為應對美國政府連串指控，站在前線向國際媒體澄清，背負極大壓力。

【5】路透稱美將售台 4架MQ-9無人機

路透報導指出，美國將批准售台價值6億美元四架先進美制無人飛機。 報導表示，這筆的交易是川普政府放寬有關出口先進和高保密無人機技術的政策後的第一筆向台灣出售的相關軍售案。

(中時新聞網)