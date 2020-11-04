2020美國總統大選當地時間周二（3日）登場，美股市場對選後情勢明朗化的期待，全美股市情緒高漲，眼看可能再迎來新的牛市，美股3大指數收高，收盤時道瓊大漲554點。
無論是共和黨候選人川普或民主黨候選人拜登勝選，不確定性都將一掃而空，預估新振興方案很將出爐。螞蟻上市觸礁後，阿里巴巴暴跌，金融、科技股領漲，3日美股收紅！
道瓊工業指數終場上漲554.98點，或2.06％，以27,480.03點作收；那斯達克指數上漲202.96點，或1.85％，以11,160.57點作收；標普500指數則勢終場上漲58.92點，或1.78％，收在3,369.16點。
歐洲三大股市也收高！倫敦FTSE 100指數大漲131.80點或2.33%，以5786.77點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚300.70點或2.55%，收在12088.98點。巴黎CAC 40指數飆升114.47點或2.44%，收4805.61點。
(中時新聞網)
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