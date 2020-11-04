迎來美國總統選舉周，以及蘋果公司股價修正，形成大幅震盪時期。近幾期阿水提醒，蘋概股容易受到母公司蘋果的股價影響，要小心短線風險，為了買而買，很容易因為一點利空消息而吃虧。

而大家看到本期專欄時，美國總統大選理論上已結束，對於是否能順利在美國時間十一月三日就能有結果，市場上有專家預測，若郵寄選票的部分有變數，大選結果有可能延後產生；若出現平手，得交付眾議院與參議院投票選出總統及副總統，那麼整個結果都可能拉長到十二月。可以看到的是，目前台股的恐慌指數（VIX，Volatility Index，利用選擇權的價格回推市場對於未來波動的預期心態，預期波動高，恐慌指數則偏大），在周五就已經來到了二十七．三五的近期新高。

不過市場並非只有壞消息，美國科技五巨頭FAANG，其中AAPL蘋果因大中華地區銷售衰退達二九％，盤後下跌四％，其他Amazon等反而業績優於市場預期。

蘋果衰退並非單一因素，二○一六年也曾因大中華區銷售銳減二六%，年營收年減一三%，而有一段下殺的過往。但投資一定要看自己的持有周期，若你在意的是短線，目前市場氣氛是多空交戰，如要等待大選後較明朗的後市，需有耐心。

選市也要選股，像上周提到的零售電商百貨等，還是有機會受益雙十一帶來的業績營收。只是操作上要多注意，一旦加權月線下彎，短線波動機會仍大，基於持股成本的考量，還是要多耐心等待。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超七百二十四．三四億元，其中外資賣超五百一十七．九八億元，自營賣超一百六十五．六六億元，投信在上市類股則賣超了四十．七億元。

因應市場震盪疑慮，上周外資、投信、自營等三大法人，都呈現大幅賣超。很多老師會猜： 這邊是底部，只是疑慮，不用擔心；或說，這邊是下殺的起跌點要小心。各說各話，但若冷靜看待整個市場籌碼，包括大戶進出的大型券商分點如凱基－台北分點，此分點成交量不比一般外資來得少，其動作就是持平觀望而已。這時大戶動作如此，一般散戶的我們硬要去猜猜樂，很容易變成在賭多空。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜前，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。各位沒有看錯， 上周三大法人動作不只賣得多，合買的交叉部分也極少。連三大法人都在躲了，短線上在外資還沒恢復三連買之前，都不宜太過激進的操作。

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(中時新聞網)