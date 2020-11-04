今年第六度與金曲歌后擦身而過的梁靜茹，去年結束與前夫趙元同的九年婚姻，日前透露身邊已出現「喝咖啡的約會對象」，但十月初本刊便接獲讀者爆料，梁靜茹與在基隆正濱漁港經營餐廳的「畢加索國際企業」總裁林達光展開約會。愛得正濃的兩人，不但一起在餐廳樓上過夜，隔日還早起欣賞浪漫海景，情難自禁時更忍不住來個法式深吻，讓人看了心也跟著撲通地跳。

本刊日前接獲讀者爆料，十月六日下午兩點左右，梁靜茹與一名氣質長髮男出現在基隆的正濱漁港，對當地相當熟悉的兩人，停好車便進入一間海鮮餐廳，挑了角落的位置用餐。飽餐後，兩人再一起走到附近另一家知名餐廳，雖然該餐廳當天公休所以大門深鎖，但他們一抵達，鐵捲門便開啟，進店之後又立刻放下鐵門。

據查，長髮男是年約五十六歲的林達光，他不但是這家餐廳的老闆，也是國際知名藝術品牌「畢加索國際企業」總裁，事業跨足兩岸。十月二十九日下午三點出頭，林達光駕著黑色賓士轎車，離開位於台北市世貿一館的公司，前往基隆的長榮酒店；一個小時後，他穿著拖鞋現身酒店大廳，此行貌似是來運動，隨後又驅車回台北。下午五點四十五分，林達光抵達大安區一家葡萄酒坊，看他買酒時認真的樣子，應是為了重要的人精心挑選；買好酒的林達光，再度駕車到附近一家滬菜餐廳，由服務人員引導入座後，便靜靜地在位子上等待。

結束記者會工作後，梁靜茹趕到餐廳與林達光約會，席間她還主動餵食對方。（圖／本刊攝影組）

晚間七點，林達光在餐廳等了近一個小時，佳人終於現身，正是梁靜茹，當天下午她舉辦演唱會記者會時，才向媒體鬆口有約會對象，當晚就急著來赴約。用餐過程中，兩人邊吃邊聊，林達光先是拿出他特地挑選的「紐西蘭費爾頓路桶釀夏多內白酒」，接著非常紳士地拿起調羹為梁靜茹舀湯，女方品嘗後連連點頭，貌似對餐點很滿意，神情輕鬆愉悅。

八點半，吃飽喝足的梁靜茹先行離開，獨自走到一旁的遠企購物中心，林達光獨自到停車場取車；梁靜茹採購了一袋戰利品後步出商場，接著坐上男方的車。在度過佳餚美酒的晚餐約會後，通常還有好戲在後頭，從女方採購日系服飾品牌來看，兩人可能因捨不得分開，臨時起意要一起過夜，果然，林達光的車子一路開上國道，往基隆的方向前進。

深夜時分，林達光帶著梁靜茹回到位於基隆的自家餐廳。（圖／本刊攝影組）

但不久前，林達光才與梁靜茹小酌一番，此舉明顯是違規酒駕；或許是酒精的催化，他開車非常隨興，好幾度不打方向燈就切換車道，危險駕駛的行為，令人擔憂他們及其他用路人的安全。

拉下鐵門後，兩人整夜都未再外出。（圖／本刊攝影組）

九點五十一分，車子抵達基隆正濱漁港，兩人下車後，一起走進林達光經營的餐廳，接著迅速放下鐵捲門。據知，餐廳的一到三樓是營業場所，四樓和五樓則是私人招待空間，小倆口在裡頭待了一夜未再現身，期間發生什麼事情，只有當事人才知道了。

隔天一早，林達光載著換了套衣服的梁靜茹，準備離開基隆。（圖／本刊攝影組）

隔天早上八點多，餐廳的鐵捲門終於開啟，男女主角一前一後走出餐廳上車；本刊記者仔細一看，梁靜茹換穿的黑白條紋上衣，似乎是昨晚購買的。林達光先在路上買了兩個包子，接著找了個地方停車，小祭五臟廟，隨後再駕車沿著濱海公路兜風，途中幾度停下來欣賞風景。

梁靜茹被林達光從後面環抱，一起吹風看海景，互動就像熱戀中的情侶。（圖／本刊攝影組）

經過一夜的共處，小倆口的感情增溫不少，駐足山腰遠眺壯闊大海時，林達光從梁靜茹背後霸氣地摟著她的腰，嗅了嗅髮香，梁靜茹則摸摸男方手臂，感受彼此的體溫。上車前，兩人一個四目交接，再也按捺不住內心的波濤洶湧，林達光彎下頭，梁靜茹也附和地踮起腳尖，給彼此一個香甜的法式深吻，浪漫指數破表。品嘗完情人的雙唇後，梁靜茹臉上滿是幸福的笑容，接著兩人繼續上路回台北，車子直接開進世貿一館，接著又立刻駛離，林達光疑似是放梁靜茹下車後，獨自回公司。

一陣親親抱抱後，小倆口露出幸福的謎之笑容。（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)