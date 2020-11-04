日前在記者會上透露身邊已出現「喝咖啡的約會對象」的梁靜茹，被本刊直擊與在基隆正濱漁港經營餐廳的「畢加索國際企業」總裁林達光熱戀中，愛火正炙的兩人不但一起在餐廳樓上過夜，隔日還早起欣賞浪漫海景外加法式深吻，讓人看了也替桃花再開的梁靜茹感到開心。

10月間梁靜茹開記者會宣傳演唱會，師弟王柏傑前來站台，她也透露已有約會對象。（圖／彭子桓攝）

在十月二十二日晚間六點，本刊也直擊梁靜茹到世貿一館，參加「台北國際藝術博覽會」的開幕展，與好友邊看展邊品嘗美酒。活動結束後，林達光現身，三人接著到一旁的君悅酒店用餐聊天，氣氛看來相當愉悅，之後各自返家。這段行程，梁靜茹十月底在記者會上談到追求者時，表示「和對方共同的朋友出來喝咖啡，請朋友幫忙看一下」，這說法果然不假，看來林達光已順利通過朋友這一關，接下來就等著梁靜茹的六歲兒子Anderson及經紀人來鑑定。

初遭婚變期間，梁靜茹曾找陳綺貞（右）的前男友鍾成虎（左）傾吐心事，因而傳出過從甚密。（圖／報系資料庫）

去年梁靜茹與趙元同離婚，男方一度被爆出外遇搞曖昧，但他否認。（圖／報系資料庫）

英文名為Darwin的林達光，頭銜洋洋灑灑，身兼「畢加索國際企業」總裁、「上海派黎思管理諮詢公司」總裁、「美國國家插畫博物館」董事及「保羅塞尚家族基金會」亞洲代表等。出生於基隆和平島的林達光，曾移民美國多年，也曾為事業移居上海，二○一四年回到家鄉，在基隆正濱漁港經營餐酒館「CASA PICASSO」。

今年六度叩關金曲歌后的梁靜茹雖未順利拿獎，但典禮上的表演頗獲好評。（圖／台視提供）

不過二○一六年時林達光曾因違法開船出海，被基隆市產發處開罰三萬元。

作風洋派的林達光，留著一頭微捲及肩長髮，帶點瀟灑不羈感。喜愛藝術及品酒的他，很懂得享受生活，加上與梁靜茹的喜好相符，難怪貴為天后的女方願意鼓起勇氣，將真心交付於他。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

林達光（左3）的「畢加索集團」授權業務做得有聲有色，3年前更拓展到房地產界，推出豪宅計畫。（圖／翻攝自畢加索城市花園臉書）

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(中時新聞網)