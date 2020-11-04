馬來西亞籍鍾姓大三女生遭隨機擄殺，震撼海內外；各界檢討聲量不斷下，立委抓包行政院長蘇貞昌只顧著調動直轄市警局長，卻一年以上未召開「治安會報」。蘇貞昌今年7月時以台南、高雄治安不佳為由，閃電撤換兩地警察局長，前台南市警察局長周幼偉才剛到任不滿一年即被拔官，讓地方政壇更是深感不平，台南市議會當時還不分藍綠砲打中央，甚至有部分綠營議員怒斥「治安不佳，蘇貞昌也要下台！」沒想到不到半年，恐將一語成讖，「換局長不如換院長」聲浪四起。

面對新冠肺炎疫情、萊豬進口等重大議題，行政院長蘇貞昌的鴨霸式領導風格，不僅加劇朝野對立，閣員們更是身心俱疲，內閣可說是「外強中乾」。黨政人士觀察，行政院的政策回應，始終跟不上民意期待，導致自家立委抱怨連連，近日內政部、經濟部和交通部3大部會首長，更被點名「有待觀察」，儼然已形成「隱性倒閣」態勢。

一名常駐國會的部會聯絡員透露，在行政院長蘇貞昌主政專擅下，各部會首長做事綁手綁腳，不少綠委怨聲載道。一位不願具名的立委助理也不禁抱怨，今年在紓困大帽子下，立法院簡直淪為行政部門的「立法局」，「行政機關不時囂張到只想用幾張A4大小的簡單計畫，就跟立委談上億元預算。」他間接點出行政部門在蘇貞昌帶領下的鴨霸氣焰。

事實上，9月17日立法院開議後，蘇貞昌就受到國民黨立委強力杯葛，至今仍未上台作施政報告，國民黨立法院黨團的總召林為洲更加碼拋出倒閣議題；一名資深國民黨幕僚坦言，在野黨立委的力量雖然比不上執政黨，林為洲若能挑起綠營內部矛盾，或許會有意外結果。

民進黨近期在萊豬進口、流感疫苗議題上頻頻遭到砲轟，且因蘇貞昌作風強悍，引發在野黨多次杯葛，讓朝野陷入僵局。（圖／黃鵬杰攝）

雖然國民黨未能成功連署發動倒閣，但10月27日「台灣民意基金會」公布「最討厭的政治人物」的民調中，蘇貞昌「榮獲」第一名，時機碰巧下，政壇傳出綠營立委對閣員不滿的聲浪，正有蓄積「隱性倒閣」能量的態勢。

針對蘇貞昌在民調中「被討厭」，民調專家游盈隆緩頰表示，「蘇貞昌在各大議題幾乎無所不在，才會樹大招風。」然而，蘇貞昌被民意反撲狠Ｋ，自家立委幾乎冷眼旁觀，沒人幫忙說句好話，近日甚至有多名綠委還砲口對內，猛轟各大部會首長，政壇私下已議論紛紛。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)