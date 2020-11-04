民進黨立委何志偉自從10年前當上台北市議員，就開始關心網路詐騙案，今年以第一高票當選台北市第2選區（士林大同）立委後，更積極直接監督警政署和內政部等「查緝網路詐騙」相關部會，希望能有效降低犯罪率，不過，立院辦公室接獲的網路詐騙陳情案仍然層出不窮。

面對民怨持續累積，何志偉在10月21日的「保健食品變詐騙食品」記者會大爆發，隔空酸嗆內政部長徐國勇，「你（徐國勇）光吃姑婆芋，嘴巴、臉就腫成這樣，民眾哪知這些假食品有沒有過敏物質？警政單位要盡速處理網路詐騙案，若沒成效部長就下台！」

談起何志偉的「暴走」，曾擔任多屆立委的前台南縣長、台灣維新黨召集人蘇煥智分析，由於蘇貞昌行事強勢，造成官員「靠勢」，面對立委常擺出趾高氣昂的姿態，「被惹惱的立委嗆聲部長下台並不意外，而且也不算過分。」

網路詐騙橫行台灣，立委何志偉為此砲轟內政部、警政署等相關單位，並要求內政部長徐國勇下台負責。（圖／報系資料照）

何志偉發飆後，部分綠營人士深怕「自家立委喊部長下台」，將成為在野黨近日丟出倒閣議題的助燃劑，因此隨即在民進黨中常會痛批何志偉監督方式不當，何志偉不得不當場道歉，至今低調許多。

其實，何志偉飆罵徐國勇的前兩天，民進黨立委林岱樺就砲口對內，她在立法院經濟委員會痛批經濟部長王美花，「做得太爛了，只因是皇親國戚才能三級跳當部長，要列入閣員待觀察名單。」

接受本刊記者訪問時，林岱樺舉例，離岸風電產業是總統蔡英文主推的產業政策，10月初，中鋼轉投資的「興達海洋基礎公司」，遭到丹麥在台的風電開發商「沃旭能源」砍單，傳聞「沃旭能源」將轉向韓國採購風機設施，恐連帶影響20幾家台灣本土風電產業，「台灣廠商急得找我陳情，我向王部長（王美花）關切這個議題時，她只說有找業者開會，事後就沒回應。」

林岱樺直指，「王美花歷練太淺，自始沒有接近民意，只是一個官運亨通的『學習型』部長。」她認為，王美花的處事風格，完全不同於前部長、現任副閣揆沈榮津的「勇於任事」。

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(中時新聞網)