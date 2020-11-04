國防部後備指揮部少將參謀長丁大成，遭裝修自己的千萬豪宅的3名工人出面爆料，指丁大成的豪宅內每天都會有3名自稱「參謀長夫人姪子」的士官兵進出，還全程緊盯工人施工，氣氛凝重，宛如親臨軍營。針對此控訴，丁大成表示自己絕無公器私用，「因為工作繁重，拜託隨從幫忙做這些事也是合情合理。」口氣相當理直氣壯。

本刊調查，今年初，丁大成與妻子以近2000萬元的價格，在桃園市龜山區大湖街購買一棟4層樓的百坪透天厝，負責粉刷工程的小冰（化名）卻爆料，在丁大成家工作時，總有3名男子全程緊盯他，讓小冰感到相當不自在。

讓人匪夷所思的是，3名男子不約而同的表示自己是「夫人的姪子」，主要負責監工，小冰不禁納悶「他們與夫人的相處，不像是親人間的感覺，倒是很像是在軍營裡面，一個口令一個動作，夫人對他們說話也不是很客氣。」

丁大成的妻子張亮珠生性謹慎，出遠門前都會拿許多三角錐及磚頭擋在家門口，阻擋人車進入。（圖／本刊攝影組）

原來，所謂「夫人的姪子」根本就是後指部的官兵，後指部少將參謀長丁大成平日不僅將自己的司機派給妻子差遣，更在自家豪宅裝修之際，派出3名士官兵於上班時間到豪宅中全日盯場，士官兵為免身分暴露，對外都稱自己是「參謀長夫人的姪子」。

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

丁大成面對記者詢問時，直言他公務繁忙，派下屬去盯場住家裝潢是一件「合情合理」的事。（圖／報系資料照）

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

丁大成位在桃園市龜山區的千萬豪宅戒備森嚴，外頭裝設了許多監視器。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)