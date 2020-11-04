3位曾在國防部後備指揮部少將參謀長丁大成私宅裝潢的工人爆料，丁大成與妻子張亮珠（張女）不但找來士官兵當免費監工，張女在一旁納涼，還常對工人擺出官夫人架子，只要夫人不開心，就對工人飆罵三字經，問候工人母親，負責裝修窗簾的阿強（化名）表示，張女對他的態度猶如上司對下屬，還曾以國罵訓斥他要他吐出工錢，讓他感到相當不受尊重。

本刊調查，今年初，丁大成夫婦在桃園購置一棟百坪4樓透天厝，負責透天厝窗簾施作的工人阿強不平表示，自己在丁大成家工作，一點尊嚴都沒有，「一個口令一個動作，夫人說什麼我就要做什麼，我以為自己還在軍營。」

阿強表示，夫人點收窗簾時，都說沒問題，但隔天窗簾因為人為操作不慎壞掉，卻要他還回施工款項，阿強表明不樂意，就遭張女以「三字經」問候母親，讓阿強相當憤怒，也表示：「再也不會替他們家做事。」

另一位負責泥作、防水和水電的阿志（化名）說：「我是透過朋友介紹要幫忙丁大成夫妻，原本他們夫婦倆說要全權交給我操刀，但萬萬沒想到，一切都是錯誤的開始。」

包商阿志透露，原本已經跟廠商訂好冷氣，丁大成卻說後指部買比較便宜，要求他退貨。（圖／讀者提供）

阿志說，他依照丁大成夫婦的喜好，找來了裝潢設計師丈量、規劃，並繪製3D立體設計圖，豈料張亮珠一聽到4百多萬元的報價，突然反悔表示太貴，要改為「傳統裝潢」（不需要聘請設計師），「設計師的工時全數作廢，8000元的車馬費也沒拿到，丁太太（張女）只有淡淡地說『我再包個紅包給你』，實在讓人很傻眼。」然而，阿志的頭已經洗下去，只好秉持「以和為貴」的原則，硬著頭皮繼續做，卻又遭遇一堆麻煩事。

「他們夫妻明明與冷氣廠商訂好6台冷氣，卻臨時喊卡，表示自己已從後指部訂購冷氣，價格可以很低，因此只需要冷氣師傅安裝管線即可；師傅完工後，他們又說師傅沒有依照路徑安裝，不願支付2萬4千元的安裝費，僅拿出1萬5千元，實在很不尊重專業，根本是利用國家資源貪小便宜。」阿志透露。

裝窗簾的師傅阿強拿出對話指控，張亮珠在點交完3個月後，因人為操作損壞，竟將問題全部怪在阿強身上，甚至叫丁大成的行政官跟阿強討回工程款。（圖／讀者提供）

「我後來才知道，他們只準備1百萬要來裝修，為了滿足他們的需求，我們都只能自己砍價完全沒賺。」阿志無奈的說，除了自己的泥作、水電、防水工程外，還無償當起了大包商，四處請託工班來施作；然而，事後丁大成夫妻不但不願意給阿志包商介紹費，還要求工班價格再壓低，並略過阿志包商的身分，如此就可以省下3、4萬元。「我就像一個工具人，利用完就被狠狠踢到一旁。」

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

丁大成的行政官不但得接送丁家人去機場，還得幫忙監工裝潢、與包商討錢。（圖／本刊攝影組）

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

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(中時新聞網)