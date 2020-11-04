國防部後備指揮部少將參謀長丁大成與妻子張亮珠（張女）為了裝修新屋，透過朋友的介紹找到經驗豐富的營造商阿志（化名），並要他擔任大包商，阿志依夫妻倆需求找來許多工班，然而張亮珠卻認為價格太高，經常「晃點」廠商，讓大家叫苦連天。今年6月，阿志在上班前巡視案場，卻遭暴怒的張亮珠怒吼要他立刻上樓工作，一旁的吳姓男子連續2次掐住阿志的脖子，要強拉他上工，造成阿志左側脖子受傷，心生畏懼。

阿志無奈的透露，丁大成夫妻要求品質卻又不肯付出等值的價錢，許多細項工程都是業者額外贈與的，但只要讓張女不開心，翻臉像翻書一樣快，「昨天明明驗收完畢，但只要她今天心情不好，就開始找碴。」

今年6月22日當天，阿志趁著師傅在上午9點上工前，到處檢視施作進度，沒想到張女卻突然暴怒，要他立刻上樓工作，旁邊一名吳姓男子大手一伸，直接緊掐住阿智的脖子，要將他拉上樓，阿志嚇的踉蹌兩步，將吳姓男子手撥開，豈料張亮珠再次大吼：「押上去。」吳姓男子又再次掐住阿志的脖子，張女甚至還拿出兩條鐵鍊，將阿志的車子鎖住，讓他無法離開現場。

阿志遭掐脖逼工，讓丁大成的行政官也看不下去，除了不斷道歉，也表示「對自己的職務沒有衝勁」、「聽她在講真的聽了很痛苦」，感覺相當無奈。（圖／讀者提供）

阿志事後向吳姓男子、張女提告《傷害》、《妨害自由》，而張女也反告阿志《商業詐欺》，阿志無奈表示：「當初是為了朋友才幫忙，我都快60歲了，第一次受到這種屈辱，簡直不堪回首。」

「光是幫丁大成一家弄裝修，我自己什麼錢都沒賺到，卻貼了10幾萬進去。」但最讓阿志無法接受的，就是遭「鎖喉」半個月後，丁大成才以電話跟他講了一句：「不好意思。」之後便不聞不問，讓他心灰意冷。

本刊調查，現年56歲的丁大成，從軍初期原是基層士官，後來考進官校，因表現優異，約5年前晉升少將，擔任北區後指部指揮官，2017年升任後指部參謀長。據悉，丁妻張亮珠目前在桃園一家貿易公司工作，夫妻倆育有一子。

丁大成豪宅裝修時，下令3位士官兵每日親赴全程監工，而妻子張亮珠則在一旁頤指氣使。（圖／本刊繪圖組）

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

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(中時新聞網)