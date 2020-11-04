曾參與國防部後備指揮部少將參謀長丁大成私宅裝修的3名工人阿志、小冰、阿強出面向本刊投訴，表示丁大成夫妻疑似公器私用，不但找官兵來監工，對待工人如對待下屬，且要是惹得參謀長夫人張亮珠不開心，就會暴怒開始找碴。事後3人向一位熟稔軍界的朋友葉男求助，葉男一聽大為震驚，認為事態嚴重，表示要向國防部檢舉此事，但當晚竟遭人登門恐嚇，要他「嘴巴閉緊一點」，讓葉男痛批：「這個將軍簡直是黑社會。」

阿志表示自己過去經常替丁大成夫妻處理事情，如點交、找代書，都是無償幫忙，但是卻遭受到惡意刁難，阿志嘆了口氣說：「如果後悔來得及，我絕不會答應幫忙，惹得自己一身腥。」

從事裝修工作快一輩子的3人，不甘心受辱，向友人葉男訴苦，葉男得知事情緣由後，大為震驚，於10月14日揚言要向國防部檢舉，結果當晚9時許，葉男家門口就出現3名身穿黑色上衣的男子，不斷叫囂嗆聲：「你自己知道說過了什麼，我警告你最好嘴巴閉緊一點，否則下場會怎樣你自己負責。」

葉男憤怒表示，「身為一個將軍，公器私用被發現，自己的妻子擺出架子欺負百姓，還找人私了，跟黑社會一樣，是最讓我無法接受的。」

裝潢師傅與包商及其友人都對丁大成妻子張亮珠的行為相當不滿。（圖／施岳呈攝）

台海情勢日趨緊張，總統蔡英文日前才召開國安會議提醒國軍各單位繃緊神經，沒想到官拜少將，身居軍方大員的丁大成卻利用職務之便，讓原本該是保家衛國的官兵成為自家奴僕，還供妻子差遣，相關單位務必介入查明。

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

慘遭鎖喉的包商如今已向張亮珠提告。（圖／本刊繪圖組）

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

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(中時新聞網)