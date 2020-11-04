美國大選白宮前現場畫面。

美國大選3日登場，選民在長長隊伍中等待投票。

（10：32）CNN新聞網預測，拜登贏得科羅拉多州的9張選舉人票。多年來，隨著每次大選，科羅拉多州都變得更藍。而令該州州民興奮的是，今年不但有總統大選，還有機會在參院翻轉，讓現任共和黨籍賈德納（Cory Gardner）下台，送民主黨籍的前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）進入參院。

（10：19）據福斯新聞和美聯社報導，川普分別贏得北達科他州3張，懷俄明州3張和路易斯安納州8張選舉人票。

（10：14）據BBC報導，川普可望贏得南達科他州的3張選舉人票，而該州從1968年起，就一直投給共和黨。

（10：00）據CNN和美聯社預測，拜登分別贏得紐約州的29張和新墨西哥州的5張選舉人票，共獲得110張選舉人票，緊追川普的111票。

（09：32）據福斯新聞報導，川普可望贏得阿肯色州的6張選舉人票。

（09：29）據路透報導，93%選票開出，川普在關鍵決戰州佛州險勝拜登，贏得29張選舉人票。而據BBC報導，川普的顧問說，要是佛州輸給拜登，就沒戲唱了。白宮官員說，他們緊張得要命，但對這次選戰表現感覺良好。

這位顧問說，這次美國大選是「6州選舉」（six state election），並認為川普有很大的機會贏得這些州。

根據出口外民調顯示，拜登較受佛州女性歡迎，而川普則獲男性青睞。此外，拜登較受非白人選民支持，而白人選民則力挺川普。

（09：18）美聯社指出，川普贏得阿拉巴馬州9張選舉人票、密西西比州6張票、田納西州11張票；拜登贏得康乃狄克州7張票、德拉瓦州3張票、伊利諾州20張票、馬里蘭州10張票、麻州11張票、紐澤西州14張票、羅德島州4張票。

川普在這幾州一共再拿下26張選舉人票，拜登拿下69張選舉人票。目前美國已經有18州開出選票，拜登拿下88張選舉人票暫時領先，川普共拿下76張選舉人票。

（09：10）據福斯新聞報導，川普可望贏得密蘇里州10張選舉人票。

（09：08）拜登贏得華盛頓特區3張選舉人票。

（09：05）據路透報導，川普可望贏得奧克拉荷馬州7張選舉人票。

（09：01）據路透報導，川普可望贏得南卡州9張選舉人票。川普2016年在南卡輕鬆擊敗民主黨候選人希拉蕊，事實上，自從1976卡特在該州獲得以來，就沒有民主黨人在當地獲勝。

（08：45）《紐約時報》（The New York Times）說，川普有95%的機率可贏得佛羅里達的29張選舉人票。佛羅里達選舉人票多達29張，競爭激烈，對總統候選人來說，贏了就是得大獎。2016年時，川普以略超過1%在佛州險勝。

（08：34）絲毫不令人意外，川普贏得保守派西維吉尼亞州的5張選舉人票。

（08：20）拜登除了贏得佛蒙特州的3張選舉人票，同時也贏得維吉尼亞州的13張選舉人票，目前共贏得16張選舉人票。另一方面，川普則又贏得喬治亞州的8張選舉人票。

（08：05）根據CNN的初步開票統計，川普得票率為64.9%，拜登得票率為32.8%，而川普囊括166,607票，拜登獲得84,261票。川普可望贏得印第安那州的11張選舉人票，不過要贏得大選，仍需要跨過270張選舉人票的門檻。

印第安納州是副總統彭斯（Mike Pence）的家鄉，傳統上都投共和黨，不過前總統歐巴馬2008年在該州險勝。

（07：49）美國中部州印第安那州與肯塔基州已在當地時間晚間6時（台灣時間上午7時）投票時間截止，不過據當地電視台WLKY報導，投票截止前1小時，部分投票站外仍有長長隊伍等待投票。在肯塔基州，截至當地時間下午3時40分，當天約有33萬人親自投票。

美媒CNBC指出，分別握有11張及8張選舉人票的印第安那州與肯塔基州，預計將由川普拿下。

（07:55）以往美國總統面對投票日，往往採取佛系態度，靜待投票結果。如前總統歐巴馬2012年時，就和前芝加哥公牛隊球星皮朋（Scottie Pippen）一起打籃球。而前總統小布希則在家裡的健身房運動。

然而，川普在投票日當天多數時間都在官邸3樓，緊盯房內的電視牆，打電話，並和家人與顧問討論最新選情。

（07:49）美國中部州印第安那州與肯塔基州已在當地晚間6時（台灣時間上午7時）截止投票，不過據當地電視台WLKY報導，投票截止前1小時，部分投票所外仍大排長龍。在肯塔基州，截至當地時間下午3時40分，當天約有33萬人親自投票。

（07:35）據CNBC新聞網28日報導，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）說，該州的選票預計當地時間最快周三中午可計出。他指出，破紀錄的提前投票將有助於他們遠比其他州更快計算出投票結果。

（07:08）出口民調初步顯示，有8成支持美國總統川普的選民強烈挺他，而不是反對民主黨對手拜登。

據CNN新聞網3日報導，同樣的，部分拜登的支持者也是這麼做，但程度沒那麼高。約有2/3投拜登的支持者說，他們是針對候選人投票，約有1/3的選民說，他們會投拜登，是因為反川普。

而1/3選民說，他們想要一位強勢領導人，而約1/4選民說，他們想要有一位判斷能力好的領導人。此外，約2成選民說，他們想要「關心像我這種人」的領導人。而另有2成選民說，希望有能團結國家的領導人。

此外，據路透報導，有1成選民說，他們是這輩子第一次投票。

另一方面，據美國《公共電視網新聞1小時》（PBS NewsHour）報導，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對該黨能保有眾院多數席充滿信心。同時她表示，民主黨對拜登當選美國總統有信心，並自信參議院能變天，由民主黨掌握多數席。

美國大選於3日登場，各州粗估開票時間如上圖製表。資料來源：《今日美國報》（USA Today）網站整理；製表：陳友齡。

(中時新聞網)