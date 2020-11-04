七六人想要買走火箭隊哈登(James Harden)的傳言果然出現，《Stadium》記者爆料七六人高層對哈登有興趣。當然火箭不會輕易更動哈登，然而火箭老闆也說過不會放走總管莫瑞(Daryl Morey)，結果莫瑞也還是離開了，成為七六人籃球總裁。

這項傳言出現主要是因為莫瑞與哈登的深厚感情，莫瑞離開火箭時在感謝函寫道：「哈登改變了我的人生，我可以把全部的篇幅都只拿來感謝他。哈登不僅改變我的人生，他還前所未見地改變了整個籃球比賽。」

衛冕軍湖人依舊強大，勇士明年可望回歸列強，火箭如果打算重建就可考慮出清哈登。不過一般認為火箭應該會繼續補強來爭奪總冠軍，哈登尚在巔峰狀態，今年連續第3季拿下得分王(場均34.3分)，只是到了季後賽施展不開，拿手的罰球得分機會反而減少了。

即使火箭肯賣，哈登的身價也太高了，未來兩季還剩8500萬美元薪資。2022-23球季哈登有球員選項，可以強制球隊以4700萬美元多留他一季，總額超過1.3億美元。雖然沒有不可交易條款，哈登的合約有15%交易補償金，對買家也是很大負擔。

(中時新聞網)