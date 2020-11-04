高雄市彌陀區鹽埕中路民宅4日清晨6時21分許發生火警，警消獲報後，出動彌陀、梓官、永安、岡山分隊搶救。警消不到半小時已救出受困民眾，現場火勢也已經獲得控制。至於起火原因，將待鑑識人員釐清。

(中時 )