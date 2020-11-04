高雄彌陀民宅火警 消防人員緊急搶救受困民眾 07:312020/11/04 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市彌陀區鹽埕中路民宅4日清晨6時21分許發生火警，消防局人員到場救出受困民眾。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市彌陀區鹽埕中路民宅4日清晨6時21分許發生火警，警消獲報後，出動彌陀、梓官、永安、岡山分隊搶救。警消不到半小時已救出受困民眾，現場火勢也已經獲得控制。至於起火原因，將待鑑識人員釐清。 (中時 ) #彌陀 #火警 #民眾 #人員 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彌陀民宅火警 消防人員救出2受困民眾 09:082020/11/04 社會 油車噴出 10月機車銷售爆天量 04:102020/11/04 產業．科技 醫事人員未戴口罩執勤 高市祭出首張罰單 09:292020/11/03 生活 台中沙鹿女網友po文罵偷窺黑衣男 竟是親表哥… 02:542020/11/04 社會 桃園大溪民宅火警 中風男燒死房間內 14:132020/11/03 社會 梅山下午傳火警 9旬老翁被救出命危 14:332020/11/03 社會 台中沙鹿女網友po文罵偷窺黑衣男 竟是親表哥 08:272020/11/04 社會 翁厭世尋短自焚 嗆傷芳鄰命危 04:102020/11/04 社會新聞 疫情加速淘汰賽 企業必須擁抱改變 07:002020/11/04 財經 高雄3大商圈齊喊懷念韓國瑜 真實原因令人心酸 02:292020/11/04 政治 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 成魔之路1／啃老男連線上遊戲都沒成就 「一定要成功」勒殺長榮女大生 - 社會 官兵變家僕1／後指部少將參謀長派下屬接送妻兒 士官兵淪長工 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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