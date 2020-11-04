專業TPU機能布暨成品大廠八貫(1342)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股5880張，其中4234張採競價拍賣，將從今(4)日起展開競價拍賣投標，競拍底價為50元，每標單最低為1張，投標數量以1張(仟股)之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過559張(仟股)，並於11月10日開標，預計11月24日正式掛牌上市，主辦承銷商為富邦證券。

八貫資本額為6.2億元，是全球少數同時擁有TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體）二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，八貫不僅提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，出貨前每件產品皆經過嚴謹的檢測；因高階產品需要通過多項嚴格的認證，故有生命週期長、且不輕易更動供應商的特性；現有客戶皆為歐美一線品牌大廠，有著良好且長期的合作關係。

八貫近三年營運表現優異，2017~2019年每股稅後盈餘分別為3.49元、3.79元及3.08元；今年雖有新冠疫情影響，八貫獲利仍亮眼，前三季營收為11.6億元，稅後淨利1.64億元，營業利益2.00億元，每股獲利2.65元，亦創下歷年最佳成績。今年因新冠疫情而大幅帶動八貫各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，樂觀預期全年營收獲利將有望挑戰新高。八貫目前握有明確且長期穩定的訂單，因應既有的產品以及新產品增加的產線，成品組件產能已滿載，因此進行擴廠，預計明年第一季進行新廠認證，可望於第二季進入量產，未來營運成長動能無虞。

八貫自11月4日至6日展開競價拍賣投標，競拍底價為50元，預計11月24日正式掛牌上市。

(時報資訊)