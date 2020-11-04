大陸上海一名嚴姓富二代因積欠賭債，向結婚3個月的妻子討錢不成，竟拿水果刀連續刺妻子頸部致死，之後放火燒房間，企圖製造火災意外假象；妻子母親說女兒當時才剛懷孕，目睹女兒屍體時痛哭，「她被燒得慘不忍睹，下半身基本沒有了。」

據《紅星新聞》報導，嚴男今年3月20日到家中向妻子討錢還賭債遭拒絕，一氣之下到廚房拿水果刀威脅，仍被拒後憤而連續戳刺妻子頸部致死亡，為了毀屍滅跡，他在臥室用打火機點燃書本等物，引燃屋內物品後逃離現場，致該房屋2樓室內物品及房屋結構嚴重毀損。

死者是名國小老師，兇手嚴男是她的初戀，被砍殺時她已經懷孕。（圖／翻攝自紅星新聞）

檢方事後鑑定發現，該妻子死因是左鎖骨下動脈破裂致大失血，而非遭火焚身致死，驗屍報告顯示，該妻子當時子宮增大，妻子的母親也向警方確認女兒剛懷孕。

據調查，嚴男家世顯赫，大學到英國留學未畢業，回國後染上賭癮，不僅對罹癌父親不聞不問，家人幫他還近200萬元賭債後還是繼續賭，2018年1月經介紹認識妻子，兩人在2020年結婚。上海市人民檢察院第一分院已經以涉嫌故意殺人罪、放火罪對嚴男提起公訴。

(中時新聞網)