台北市通化街幫主朱秀琮及亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐因與藝人澎恰恰協商2000萬元債務時，涉嫌恐嚇等罪嫌，昨天檢警發動偵辦，拘捕朱、楊等7人調查，其中黃淑珍等人被檢方交保，而朱及楊2人則以涉嫌重大，有串證滅證及逃亡之虞向法院聲請羈押禁見，台北地方法院在今天凌晨2時50分許裁定核准。

藝人澎恰恰上月23日與三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商2000萬債務時，澎的家人擔心他遭綁架報警，警方一度將2人帶回釐清，但雙方對警方調查避重就輕，警方讓兩人離開。其實，警方早就暗中調查，發現楊與通化街幫主朱秀琮一夥人涉案的不只澎恰恰，還有遠航董事長張綱維及台南擔任麵女婿周文保都曾向這一集團借錢。

刑事局早在去年調查通化街幫、綽號「芋仔」朱秀琮為首的暴力討債集團，發現遠航董事長張綱維、台南擔仔麵女婿周文保等人都曾向該集團借貸，還不出錢即遭脅迫滋擾，嫌犯就曾闖入張綱維辦公室，並押走周男3天追討債務。

檢警調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6％至16％不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂林姓男子等人追討。澎恰恰尚積欠兩人4100多萬元，當日雖未被暴力討債，兒子也沒遭強押回家拿房契，但澎曾遭朱嫌等人脅迫，要求他必須將前妻的房子拿來抵押。但朱嫌等人到案後皆否認恐嚇、暴力討債。

朱秀琮、楊振豐、黃淑珍、王國權、林冠樺、戴寶惠、黃議賢等7人昨天被警方依組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送北檢複訊。檢方諭令黃淑珍交保200萬元、戴寶惠交保100萬元、王國權、黃議賢各交保50萬元、林冠樺交保10萬元。另朱、楊2人向法院聲請羈押禁見。

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(中時新聞網)