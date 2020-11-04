補教名師高國華和第三任老婆陳子璇結婚9年，過去兩人曾在國道上喇舌而修成正果，兩人結婚後，看似幸福又平淡的生活，殊不知，高國華卻又趁著老婆忙於工作，竟偷偷地將一名女濃妝女帶回家，讓這段婚姻恐怕又再度亮起紅燈。

據《鏡週刊》報導，上月18日凌晨12時，高國華與帶著濃妝妹現身林森北路的電影院，隨後，便開著賓士車，載濃妝妹返回女方的住處，高國華當時並未上樓，而是在樓下等待近15分鐘後，女方又再度下樓，此時，手裡多提了一袋疑似是過夜用的行李，她再度上了高國華的車，到了男方位於金山的住處，兩人上樓後，便未再離開過。

高國華過去有兩段婚姻，當時他的第二任妻子，還是前美女主播蔡郁璇，夫妻倆在外人眼裡感情好到令人稱羨，不料，卻被直擊高國華卻趁著上課空檔，與同是英文補教名師的陳子璇上演激情戲，兩人於國道上忘情喇舌被拍下而修成正果。他與陳子璇結婚9年，兩人回歸家庭幸福，也讓陳子璇曾經幸福地表示「無悔搶走高國華」。

婚後兩人從事業到生活，都是親密的戰友，也曾在媒體前毫不避諱地肉麻曬恩愛。而高國華淡出補教界後，轉行做冷凍牛肉麵，陳子璇也是極力力挺。她近年赴大陸文教機構任教，湊巧今年又碰到新冠肺炎籠罩，兩人已半年不見，但高國華卻桃花再次盛開，將一名濃妝妹帶回家過夜，令在大陸打拚的陳子璇情何以堪。

(中時新聞網)