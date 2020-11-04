11.3.20【千秋萬事】美選押錯寶 小心秋後算帳│撕裂美國的大選 郵筒被搬走哪招?│路平燈亮水溝通很難嗎?│專訪「大使中的大使」介文汲

前駐美代表處國會組及政治組組長介文汲昨日（3）接受前高雄市新聞局局長王淺秋訪問，表示美國目前正陷入前所未見的對立，即便選後也難收拾恐造成動亂，並表示近來美國社會亂象頻傳，總統川普又公開抨擊最高法院將遲收的郵寄選票納入計票的決定；此外，介更直言：「台灣政府因為挺川普太直接，恐怕將面臨秋後算帳！」

王淺秋在臉書發文分享，自己在廣播節目《千秋萬事》專訪介文汲的3大重點。對於「風雨欲來的美國大選」，介表示：「美國總統大選即將出爐，以民主制度自豪的美國社會卻陷入前所未見的集體焦慮，擔心選後任何一方不服選舉結果造成動亂。」

至於當前各家民調皆由拜登穩定領先，介文汲指出「民調全勝不代表穩贏」，因為：「尤其美國選舉制度特別，即使民調一面倒認為拜登會贏，但誰都沒把握2016年的歷史重演，當時希拉蕊明明贏了公民票（6585萬3514張VS.川普6298萬4828張），卻以選舉人票落後77張落選（川普304張選舉人票，希拉蕊227張），加上郵寄投票增加變數。今天的節目來賓介文汲前大使就説，最近美國社會亂象頻傳，連『郵筒都被搬走了！』。」

不僅如此，介文汲更直言「台灣押寶單一陣營將付出代價」，他認為：「本次大選，拜登取得勝利應該是相對機率較高，而台灣政府因為挺川普太直接，恐怕將面臨秋後算帳！」

(中時新聞網)