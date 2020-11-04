金管會3日召開國銀總經理業務聯繫會議，針對5大主題進行溝通交流，除點出3大監理重點，要求銀行強化授信資產管理、預告近期將啟動壓力測試，以及提醒應在期限內按「理專十誡」強化內控規範，並重申若員工離職與業務疏失無關，銀行仍應發放剩餘酬金。

此次會議由銀行局長莊琇媛主持，邀集銀行公會及36家國銀針對重要政策及社會大眾關心議題，與各銀行總經理溝通討論，包括強化授信資產管理以維持金融穩定、建構台商資金調度中心、理財服務升級、型塑誠信企業文化、增進勞資關係和諧等5大主題。

金管會指出，國銀目前授信資產品質及資本適足率尚屬穩健，惟近期國內外經濟及金融情勢多變，針對近期觀察金融市場及金檢檢查結果，提出相關3大監理重點提醒業者留意，並預告將啟動監理壓力測試，以掌握銀行承擔風險能力。

金管會提出的3大監理重點，主要考量國銀近期在海外頻傳踩雷、以及方悅服飾涉嫌詐貸等事件，要求銀行持續強化海外曝險控管、防範客戶以不實交易取得融資，以及不動產授信應充分揭露資訊、審慎核實鑑價，未來將採取更精準具風險敏感度的資本計提方式。

其次，有鑑銀行理專監守自盜事件頻傳，金管會去年備查銀行公會提出的「理專十誡」，作為銀行業檢討、修正現行各項內控措施的指導性規範，此次提醒銀行內稽單位應就相關執行情況，於明年首季前完成查核、第二季前函報金管會，列入未來金檢重點項目。

再者，銀行不願對離職員工發放酬金爭議持續發生，金管會指出，9月21日已函請銀行公會周知，各銀行針對員工酬金發放條件，除依據勞動相關法令辦理外，亦應衡平考量員工離職原因關連性，若離職原因與業務疏失無關，則「該給的就要給」、不能因離職就不給。

此外，銀行業者亦在會中提出2項建議，包括讓已在海外分行開戶的回國台商，可透過國內分行進行海外跨境對保，以及房貸風險權數改採房貸成數法（LTV）計算，部分推動進展較快的銀行希望能提前在今年底便適用。

銀行局副局長林志吉表示，前者為建議除了存款及放款外，再放寬納入理財業務對保及文件資料蒐集，將請銀行公會研擬可行方案。至於後者原定明年6月上路實施，目前已有10家已完成採用準備，待金管會訂定發布計算方式草案後即可適用。

(時報資訊)