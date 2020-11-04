工業電腦廠融程電(3416)受惠車檢平板專案大單出貨放量，2020年第三季營收、獲利同步雙位數「雙升」改寫新高，每股盈餘（EPS）1.05元，累計前三季每股盈餘2.58元、僅略低於去年同期2.59元。在專案大單接續出貨下，公司看好第四季營運仍可持穩高檔。

融程電第三季合併營收達5.55億元，季增達49.63％、年增達35.07％，改寫歷史新高。雖然毛利率降至32.78％的7年半低點，但在營業費用控管得宜下，營益率15.98％，僅較第二季16.51％及去年同期16.31％小降。

在營收規模創高、本業獲利持穩，配合業外較第二季由虧轉盈挹注下，融程電第三季稅後淨利達0.76億元，季增達32％、年增達26.02％，同步改寫歷史新高。每股盈餘1.05元，亦創5年半以來高點。

累計融程電前三季12.77億元、年增1.43％，改寫同期新高。毛利率36.11％、營益率16.2％，略低於去年同期37.09％、16.46％。受匯損拖累業外收益減半影響，稅後淨利1.86億元、微減0.28％，每股盈餘2.58元、略低於去年同期2.59元。

融程電第三季營運動能躍進，主要受惠去年順利奪得歐系客戶5年期車檢平板專案大單，自6月起開始小量出貨，隨著出貨動能逐步放量，帶動7～9月營收均繳出雙位數「雙升」強勁成長動能，帶動第三季營收及獲利同步雙位數「雙升」創高。

展望後市，在美國倉儲平板專案大單接續出貨挹注下，融程電預期第四季營運仍可持穩高檔。同時，考量營運成長需求及未來長期發展，融程電董事會通過籌資案，擬發行第二次無擔保可轉債籌資5億元，用於興建新企業營運總部大樓。

法人指出，新台幣強升及產品組合變化，使融程電第三季毛利率下滑，所幸營收規模創高、費用控管得宜，使獲利仍順利改寫新高。在倉儲平板大單持續出貨帶動下，看好第四季營收續拚站穩5億元關卡，惟須留意疫情是否影響出貨進度、以及新台幣強升影響程度。

(時報資訊)