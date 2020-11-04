美國總統大選終戰倒數，國內金融業審慎因應市場變數，降低對美國曝險部位。據金管會統計，國內金融業截至9月底對美國曝險總額為8兆2566億元，雖較去年同期增加1704億元，但增加幅度較往年趨緩，並較4月底時減少約290億元。

銀行局統計，國銀截至9月底對美國曝險總額為1兆3950億元，年增402億元、但較4月底減少390億元。其中，授信總額約4534億元，年增298億元、較4月底小增23億元。投資總額約9416億元，年增103億元、但較4月底大減達413億元。

保險局統計，保險業截至9月底對美國曝險總額達6兆7512億元、仍位居金融三業之冠，年增1347億元、較4月底增加155億元。不過，若與累計1～4月較去年底大增2132億元相比，保險業在5～9月的曝險增加幅度已見明顯趨緩。

至於證券期貨業則明顯降低對美國曝險部位，據證期局統計，證券期貨業截至9月底對美國總曝險金額1104億元，年減43億元、亦較4月底減少55億元。不過，前9月仍較去年底增加243億元，主要由於美元存款增加所致。

(時報資訊)