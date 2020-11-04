飯店業者國賓(2704)受惠暑期國旅需求回升，2020年第三季本業虧損幅度收斂、並在業外挹注下轉虧為盈，稅後淨利0.94億元、每股盈餘（EPS）0.26元，為近1年高點。累計前三季稅後淨利0.48億元、每股盈餘0.13元，較上半年轉虧為盈。

同時，國賓董事會3日決議，開業已56年的台北國賓大飯店將提出危老改建案申請。不過，國賓表示此案只是先經董事會通過、將朝危老改建方向規畫，後續才會展開改建設計等細節籌畫，希望能趕在年底前完成設計並送件，目前營運如常、不受影響。

國賓董事會通過前三季財報，合併營收14.34億元、年減32.91％，為近17年同期低點。毛利率25.28％、營益率負11.99％，雙創同期新低。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.48億元、年減85.41％，每股盈餘0.13元，較上半年轉虧為盈。

以此推算，國賓第三季合併營收5.49億元，季增達64.09％、年減18.25％。毛利率18.7％、營益率負18.64％，優於第二季13.59％、負31.46％，低於去年同期36.52％、2.93％，本業雖仍處虧損，但虧損幅度已見收斂。

在本業虧損收斂、配合股利收入等業外收益挹注下，國賓第三季歸屬母公司稅後淨利0.94億元、年減38.32％，每股盈餘0.26元、低於去年同期0.42元，但較第二季虧損0.22億元、每股虧損0.06元轉盈，回升至近1年高點。

面對新冠肺炎疫情的邊境管制衝擊，國賓總經理暨發言人謝漢章先前表示，新竹及高雄國賓將全力轉攻國旅客群、已有不錯表現，台北國賓因條件受限仍最具挑戰，將積極爭取國內商務客群，並挾米其林光環積極衝刺餐飲業務彌補缺口。

國賓1962年12月動土興建12樓高建物，1964年12月「台北國賓大飯店」開幕營運，1978年11月擴建14樓高新館、於1979年9月完工加入營運。館內規畫400間客房、28間多功能宴會廳，以及A Cut牛排館、粵菜廳、川菜廳、明園西餐廳、ahmicafe等餐廳。

台北國賓本館後方的原女性員工宿舍與烘焙場，已送件申請危老改建，預計改建為住商混合大樓。國賓表示，該案目前尚無最新進展，此次決議本館亦朝申請危老改建方向規畫，希望趕在年底前完成設計並送件，再依審核流程進度進行後續因應計畫。

產業人士認為，台北飯店市場近年競爭加劇，已開業56年、以日客為主要客源的台北國賓多少力有未逮。面對疫情使雙北飯店住房率驟降、僅能靠國旅撐盤，觀光產業可能尚須2～3年才能恢復往日榮景，應是國賓考量藉此時機「打掉重練」的關鍵。

(時報資訊)