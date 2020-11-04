Timberwolves announce Karl-Anthony Towns’ mom, Jacqueline, has died due to complications from the coronavirus pic.twitter.com/QRSk8M3Hdk — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2020

灰狼中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)在美國總統大選前日再度談起他的母親，她因為新冠肺炎的併發症於今年4月中去世。美國政府在這次新冠疫情大為失態，總感染數、死亡數都是世界第一。

爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)在3月時成為NBA第一個感染新冠肺炎的球員，他先前還在記者會故意亂摸麥克風，在IG上被網友痛罵：「你自己很強壯，但你有沒有想過其他體弱的人會被你感染？」

唐斯在YouTube的影片名為「我人生最艱困的一年」。他母親賈桂琳感染肺炎時狀況不斷惡化，他說服母親前往醫院治療。賈桂琳是重症患者可能自知不起，在治療之前就跟唐斯道別：「我很抱歉如果我有做過任何身為媽媽不該做的事。」唐斯只是鼓勵她，「我們會讓你醒來的，絕對沒事的。」

賈桂琳接受治療而陷入昏迷，唐斯原本很有信心，「我母親是個鬥士。」但不久後父親來電告訴他，賈桂琳在半夜出現腦中風。唐斯還想設法挽救，醫生說即使延長她的生命，她也永久無法正常生活了。在與祖母和家庭成員討論後，唐斯決定「拔管」結束賈桂琳的痛苦。

(中時新聞網)