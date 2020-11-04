小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(4日）財經重點。

【1】螞蟻從天堂墜落 境外投資人傻眼

上交所3日晚間突然宣布暫緩螞蟻集團A股上市的決定，稍後港交所跟進暫緩其H股上市，消息震撼全球市場。由於螞蟻上市涉及GIC、馬來西亞國庫控股、淡馬錫、凱雷投資等眾多國際巨頭，還包括眾多境外投資客，如今上市大戲嘎然而止，接下來要如何處理各路投資人權益，將是燙手問題。

【2】若選舉爆爭議… 交最高法院定奪 川普占優勢

若美國總統大選雙方票數過於接近或爆發爭議，屆時恐得送交最高法院定奪，而川普認為如此一來自己穩操勝券，原因在他提名的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）已於2日上任，保守派在9席中佔據6席優勢，且其中三位是在他任內任命。

【3】美股投資人押注拜登勝出

全球矚目的美國大選投票日周二（3日）正式登場！由於押注民主黨候選人拜登將勝出、民主黨也可望全面掌控參眾兩院，美股周二開盤延續周一漲勢，道瓊在藍籌股帶頭領漲下跳漲近500點，標普500與那斯達克指數也各自走高1％與0.8％。

【4】擺脫英特爾平台，推首款ARM核心筆電 蘋果新Mac來了 3台廠最樂

蘋果以創辦人賈伯斯早年在WWDC亮相iPhone時的名台詞「One More Thing」為梗，宣布將在美西時間11月10日早晨舉行今年第四場發表會，外界預期，蘋果將在這場線上發表會亮相第一批搭載蘋果自研Apple Silicon的筆電，獨家為蘋果代工筆電處理器的台積電，以及分食蘋果ARM筆電代工訂單的廣達、鴻海，可望成為最大受惠者。

【5】業界：主因冷鏈運送無法克服... 德BNT新冠疫苗 東洋代理破局

東洋3日宣布，由於德國BNT與政府在「數量」及「價格」難有共識，原預計代理BNT新冠疫苗也將止。惟業界傳言，代理案破局主要是冷鏈運送無法克服，且國內疫苗也有機會在第二季或第三季上市，政策上政府希望扶持本土疫苗廠。

(中時新聞網)