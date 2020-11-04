俄羅斯一名59歲歷史學家莫斯柯文（Anatoly Moskvin）患有精神分裂症，非常「迷戀屍體」，數次到墓地挖掘女童屍體帶回家，在屍體臉上塗上厚厚的妝、換裝，做成詭異人偶；警方到他房間時，空間已散發惡臭，一共29名女童屍體放在房間，他堅稱女童是遭家人拋棄，他帶回家是給他們「溫暖」。

根據英國《每日星報》報導，莫斯柯文盜取屍體後製作成詭異人偶，每個女童臉上都有厚厚一層顏料，畫有詭異的五官，還發出陣陣惡臭，整起事件在2011年曝光；檢方表示，這些女童屍體介於3到11歲，每位人偶還有專屬位置，兇嫌甚至會為他們慶祝生日。

俄羅斯一名男子從目的盜走29名女童屍體，做成詭異的人偶。（圖翻攝自推特）

莫斯柯文與父母親同住，但年邁的父母完全不知道此事，母親甚至袒護他說，「我兒子根本不可能做這種事，那些人偶我都看好幾次了，它們就只是一般的娃娃，裡面絕對不會藏著屍體，警方就是對我兒子有偏見而已。」

莫斯柯文經醫院鑑定患有精神分裂症，檢方因次將他強制住院治療，他近日出席法院聽證會時辯稱，是女童家長把孩子拋棄在又濕又冷的地方，「我把她們帶回來，給她們『溫暖』，我有什麼錯？」當地法院認為他精神狀況未好轉，宣判要繼續在醫院接受治療，時間將延長6個月。

(中時新聞網)