(10：20更新)第20號輕度颱風「閃電」，今天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方920公里海面上，未來將滯留打轉後往西前進，氣象局表示，「閃電」今天下半天後開始往西、朝巴士海峽移動，周五最接近台灣，也是雨最明顯的時候，最快明天清晨發海警，陸警機率則較低。

氣象局表示，閃電颱風目前預測是會往西走，通過巴士海峽的機率最高，照現在路徑是發布海上颱風警報的機率較高，明天清晨到上半天有發布海上颱風警報的可能，但仍不排除有發陸警的機會，只是機率較低。

氣象局表示，閃電目前還是輕颱，有緩慢增強的趨勢，可能達輕颱上限，但颱風路徑仍有變數，若路徑往北偏一點，除了北部、東北部、東半部、恆春半島是主要降雨區域，台東、恆春半島雨勢較大，南部也可能有雨。周六颱風逐漸往大陸南方沿海、海南島靠近。

氣象局預報顯示，東北風影響，今天北臺灣雲多微雨，周四(5日)北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，水氣稍減少，僅桃園以北及東北部有局部短暫雨，清晨低溫各地最冷約19至21度，沿海空曠地區可能更低。

周五、周六（6日、7日）受閃電颱風的外圍雲系影響水氣增加，東半部、恆春半島有局部較大雨勢，北部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；水氣多寡仍要視颱風的位置及強度而定。周日（8日）另一東北風增強，下周一、二（9日、10日）又回到東北風影響的天氣型態，北部、東北部再轉涼。

【現場直播】氣象局說明閃電颱風最新動態｜2020.11.04

(中時新聞網)