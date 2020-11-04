朱學恒臉書。

美國大選結果與兩岸關係發展息息相關，有許多台灣網友、政治評論員都相當關心該選舉的發展，也做出各種評論，而因為川普政府近來種種挺台法案，使得台灣人成為全亞洲中最「挺川」的一國，但事實上在各式民調中，拜登都佔據優勢，台灣川粉的「阿Q式言論」也讓宅神朱學恒看了直搖頭。

朱學恒昨晚在臉書上表示，距離美國大選越來越近，台灣稍微懂一些英文的覺青又憂國憂民的出動啦！更有台灣川粉斬釘截鐵地說甚麼「川普這次一定當選了，因為大家已經習慣疫情，而且樹民忍無可忍無須再忍，一定會出來投給川普！」這些讓人看得尷尬癌發作的言論。

這種阿Q式說法讓朱學恒不禁搖頭，表示過去四年執政的可是美國史上最有錢的總統川普！覺青怎麼好像覺得他今天第一次選總統啊？忍無可忍過得不爽就投在野黨啊，投給川普幹嘛？是不是台灣的川粉覺青都活在平行世界啊！

而再過幾個小時美國各州就將正式開票，朱學恒也相當期待接下來這群「台灣川粉」會怎麼崩潰！

(中時新聞網)